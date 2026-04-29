Hangi film hangi platformda? Dijital içerik karmaşasına tek çözüm

Dijital yayın platformlarının sayısı arttıkça, izleyiciler için yeni bir sorun ortaya çıktı: Bir filmi ya da diziyi izlemek istemek kadar, onun hangi platformda yer aldığını bulmak da zaman alıyor.

Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ ve diğer platformlar arasında sürekli değişen içerik kütüphaneleri, kullanıcıların aradıkları içeriğe ulaşmasını zorlaştırıyor. Özellikle Türkiye’de, farklı platformlara dağılmış içerikler nedeniyle, izleyiciler çoğu zaman bir filmi izlemekten önce uzun bir arama sürecine giriyor.

Bu soruna çözüm üretmek amacıyla geliştirilen www.izlo.tv, film ve dizilerin hangi dijital platformlarda yer aldığını tek bir noktada gösteren bir web sitesi olarak öne çıkıyor.

Platform üzerinden kullanıcılar, bir film ya da dizi aradıklarında, içeriğin hangi platformda abonelik kapsamında, kiralama ya da satın alma seçenekleriyle sunulduğunu görebiliyor. Böylece kullanıcılar, farklı platformları tek tek kontrol etmek yerine, doğrudan doğruya sonuca ulaşabiliyor.

www.izlo.tv’nin sunduğu sistem, özellikle sık platform değiştiren içerikler için pratik bir çözüm sağlıyor. Kullanıcılar aynı zamanda türlere ve platformlara göre içerikleri keşfedebiliyor ve kendilerine uygun seçeneklere daha hızlı ulaşabiliyor.

Dijital yayın alışkanlıklarının hızla değiştiği günümüzde, izleyicilerin içerik bulma sürecini kolaylaştıran bu tür araçların daha da yaygınlaşması bekleniyor.