HangiKredi, kredi karşılaştırma deneyimini ChatGPT’ye taşıdı

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HangiKredi, finansal ürün karşılaştırma yetkinliğini, yeni nesil yapay zekâ platformlarına taşıma stratejisi kapsamında ChatGPT uygulaması içerisinde kullanıma sundu.

Kullanıcılar, ChatGPT’deki “Eklentiler” bölümünden HangiKredi uygulamasını ekleyerek ihtiyaç duydukları kredi tutarını ve vadeyi doğal bir dille belirtebiliyor. Güncel teklifler; faiz oranı, aylık taksit ve toplam geri ödeme tutarı gibi temel bilgilerle birlikte sohbet içerisinde listeleniyor ve karşılaştırılabiliyor.

Böylece kullanıcılar, farklı banka ve platformlarda ayrı ayrı araştırma yapmadan ihtiyaçlarına yönelik kredi seçeneklerine daha hızlı ve anlaşılır biçimde ulaşabiliyor. Kendileri için en avantajlı teklif üzerinden HangiKredi’ye yönlenerek başvuru sürecine devam edebiliyor.

İlk aşamada ihtiyaç kredisi teklifleri sunuluyor

HangiKredi’nin ChatGPT uygulaması, ilk aşamada ihtiyaç kredisi ve yeni müşterilere özel fırsatlar kategorilerinde hizmet veriyor. Uygulama, klasik arama ve karşılaştırma deneyimini daha doğal, hızlı ve kullanıcı odaklı bir sohbet akışına taşıyor.

HangiKredi, bu uygulamayla finansal karşılaştırma hizmetlerini kullanıcıların aktif olarak bulunduğu yapay zekâ platformlarına taşıma stratejisinde yeni bir adım atarken, finansal karar alma süreçlerini kolaylaştırmayı ve daha şeffaf hale getirmeyi hedefliyor.

Kapsam farklı finansal ürünlerle genişletilecek

İhtiyaç kredisi, HangiKredi ChatGPT uygulamasının ilk kullanım senaryosunu oluşturuyor. Önümüzdeki dönemde HangiKredi’nin mevcut listeleme ve karşılaştırma altyapısında yer alan diğer finansal ürün kategorilerinin de uygulamaya kademeli olarak eklenmesi planlanıyor.

Konut ve taşıt kredisi başta olmak üzere farklı finansal ürünlerin sisteme dahil edilmesiyle kullanıcıların daha geniş bir teklif havuzuna ChatGPT üzerinden ulaşabilmesi hedefleniyor.

Uzun vadede ise kullanıcıların farklı finansal ihtiyaçlarını doğal bir dille ifade edebildiği, ilgili ürünleri listeleyip karşılaştırabildiği daha kapsamlı bir finansal asistan deneyiminin oluşturulması amaçlanıyor.

“Finansal ürünlere erişimde yeni bir deneyimin kapısını açıyoruz”

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan HangiKredi CEO’su Onur Oğuz, şunları söyledi:

“Yapay zekâ destekli platformların bilgiye erişim ve karar alma alışkanlıklarını hızla dönüştürdüğü bir dönemden geçiyoruz. HangiKredi olarak finansal karşılaştırma deneyimimizi, kullanıcılarımızın bulunduğu yeni nesil dijital temas noktalarına taşımayı önemsiyoruz.

ChatGPT’de kullanıma sunduğumuz uygulamayla kredi seçeneklerine erişimi daha doğal ve kullanıcı odaklı bir yapıya taşıyoruz. Kullanıcılarımız, ihtiyaçlarını günlük konuşma diliyle ifade ederek farklı bankaların tekliflerini temel maliyet bilgileriyle birlikte tek bir sohbet akışı içerisinde karşılaştırabiliyor.

Finansal zeka vizyonumuz doğrultusunda teknolojiyi, kullanıcılarımızın finansal kararlarını kolaylaştıran, daha şeffaf ve bilinçli hale getiren bir araç olarak konumlandırıyoruz. Bu uygulamayı, finansal ürünlere erişimde yeni ve kişiselleştirilmiş bir deneyimin başlangıcı olarak görüyoruz.”