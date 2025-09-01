Hapimag Sea Garden sürdürebilir turizme öncü oldu!

Benzersiz mimarisi ve doğal ortamıyla bütünleşen tesis; atık su arıtımı, enerji verimliliği, atık yönetimi ve yerel üretici iş birlikleri gibi alanlarda sektörünün en yüksek standartlarını uyguluyor.

Tesisin çevresel vizyonu, yılda yaklaşık 87 bin ton atık suyun yeniden kazanımı, üç adet ters ozmoz tesisiyle günde 850 ton deniz suyunun arıtılması ve kaynağında ayrıştırılan gıda atıklarının kompostlama yoluyla değerlendirilmesi gibi somut adımlarda vücut buluyor, Yaklaşık dört yıldır uygulanan sıfır atık sistemi kapsamında, her hafta ortalama 300 kilogram organik atık, sokak hayvanları için Bodrum Belediyesi'ne bağışlanıyor.

Tesis enerji verimliliği konusunda da örnek uygulamalara imza atıyor. Yenilenebilir kaynaklardan üretilen 1.095.607 kWh elektrik, tesisin elektrik ihtiyacının büyük bir kısmını karşılarken, binaların enerji tüketimini azaltan mekanik sistemler ve güneş enerjisi yatırımları da Hapimag Sea Garden'ın sürdürülebilirlik stratejisinin bir parçası. Tesis ayrıca, Green Key sertifikasyonu ile 2015 yılından bu yana sürdürülebilir turizm uygulamalarını belgelendiriyor.

Türkiye'nin turizm gelirleri arttı

TÜİK ve Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın güncel verilerine göre:

Ocak–Mart 2025 döneminde Türkiye yaklaşık 8,84 milyon turist çekti, sağlanan turizm geliri ise 9,45 milyar ABD dolarına ulaştı. Bu veriler, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,6 oranında artış gösteriyor.

2025'in yıl sonu öngörüsü olarak 65 milyon ziyaretçi ve yaklaşık 64 milyar dolar turizm geliri hedefleniyor. Bu hedef, sürdürülebilir projelerle desteklenen yeni turizm anlayışının başarısını simgeliyor.

Sektöre yapılan yatırım, yerel ekonomide istihdam ve gelir yaratımını da artırıyor; bu noktada sürdürülebilir turizmin Türkiye’nin yerel kalkınmasında dönüştürücü bir rol oynadığı görülüyor.

"Sürdürülebilirlik artık lüks değil, zorunluluk"

Hapimag Güney Ülkeleri Tatil Köyü Operasyon Müdürü Kerem Demirkol, sürdürülebilirlik anlayışlarını şöyle özetledi: “Hapimag olarak turizmi sadece eğlenceli bir hizmet olarak değil; doğayı koruyan, toplulukları güçlendiren, yerel kültürü ve ekonomiyi destekleyen bir sorumluluk alanı olarak görüyoruz. Tesisimizde atık su arıtımı, enerji bağımsızlığı ve yerel üreticilerle kurulan güçlü ilişkiler sayesinde sürdürülebilir turizm pratiğini her sabah yeniden inşa ediyoruz.”

Demirkol sürdürülebilir gastronomiden eğitim programlarına, yerel el sanatlarından sosyal sorumluluk projelerine kadar uzanan aktivitelerle yerli ve yabancı misafirlerinin tatil deneyimini hem unutulmaz hem de anlamlı hale getirmeyi hedeflediklerini vurguladı.

Kerem Demirkol, Hapimag'ta misafirlerine yalnızca deniz, kum ve güneş değil; yerel kültürle bütünleşmiş, doğaya duyarlı bir tatil deneyimi sunduklarını vurgularken, "Sürdürülebilirlik günümüzde artık lüks olmaktan çıkarak, bir zorunluluk halini aldı. Türkiye turizminde uzun vadeli başarıyı yakalamak; kalıcı ekonomik gelirlerin yanı sıra, çevresel korunma, yerel katılım ve etik turizm anlayışını bütünleştirmekten geçiyor. Hapimag Sea Garden Resort Bodrum, bu modelin yaşam bulduğu bir yer" diye konuştu.

Gelenekselleşen etkinliklerin adresi

Hapimag Sea Garden Resort Bodrum, yıllardır ulusal ve uluslararası çapta prestijli etkinliklere ev sahipliği yapıyor. Tesis, sportif faaliyetlerden müzik, sanat ve gastronomi festivallerine kadar geniş bir yelpazede gerçekleştirdiği organizasyonlarla Bodrum’un etkinlik haritasında önemli bir adres haline geldi. Son olarak bu yıl dokuzuncusu düzenlenen Bodrum Caz Festivali’nin kapanış konseri Hapimag'ta gerçekleştirildi.

Hasat Günleri, spor turnuvaları, gastronomi etkinlikleri gibi organizasyonlarla yerel kültürü ve üretici ağını destekleyen Hapimag Sea Garden Resort, ağustos ayında düzenlenen Kokteyl Festivali'ni de sürdürülebilir gastronomi temasını taşıyan bir etkinlik olarak programlarına dahil etti. Festival kapsamında yerel ürünlerle hazırlanan kokteyller, Bodrum mandalinası gibi özgün aromalarla misafirlere sunularak, doğa dostu lezzet deneyimi yaşatılması amaçlanıyor.