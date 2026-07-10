Harbour Energy, Waldorf’un Birleşik Krallık varlıklarını 163 milyon dolara satın aldı

Enerji sektöründe konsolidasyon adımları hız kesmeden devam ederken, Kuzey Denizi'nin en önemli üreticilerinden biri olan kurum, uzun süredir takibinde olan varlık transferini nihayete erdirdi. Satın alma anlaşmasının nihai finansal karşılığı, taraflar arasında belirlenen geleneksel düzeltmelerin ardından 163 milyon dolar olarak tescillendi. Satın alınan varlıkların finansal tablolar üzerindeki yasal etki tarihi ise geçmişe dönük olarak 1 Ocak 2025 baz alınarak hesaplandı. Günlük bazda 475 bin ile 500 bin varil petrol eşdeğeri üretim kapasitesine sahip olan ve Londra merkezli olarak faaliyet gösteren şirket, bu hamlesiyle küresel enerji piyasasındaki rekabetçi konumunu daha da pekiştirmiş oldu.

Yargı sürecinin aşılması ve borç yapılandırması tamamlandı

Satın alma sürecinin resmiyet kazanmasında, İngiliz mahkemelerinde görülen borç yapılandırma davasının olumlu sonuçlanması belirleyici rol oynadı. Londra'da yüksek mahkeme, vergi idaresinin Waldorf şirketinin ödenmemiş kamu borçlarının silinmesine yönelik itirazını reddederek, Harbour bünyesinde yürütülen yeniden yapılandırma planının iflas seçeneğine kıyasla tüm alacaklılar için daha avantajlı olduğuna hükmetti. Yargı engelinin kalkmasıyla birlikte, alacaklıların hak talepleri üzerinde tam ve nihai bir uzlaşı sağlandı. Bu sayede hedef şirketin mali yükümlülükleri kontrol altına alınarak, operasyonel varlıkların temiz bir bilançoyla devralınmasının önü açıldı.

Kuzey Denizi varlıklarında pay artışı ve operasyonel sinerji

Bu büyük ölçekli birleşme, alıcı firmanın Birleşik Krallık pazarındaki üretim portföyünün ömrünü ve dayanıklılığini doğrudan destekleyen stratejik kazanımları beraberinde getiriyor. Varlık transferinin tamamlanmasıyla birlikte, şirketin halihazırda operatörlüğünü yürüttüğü Catcher petrol sahasındaki toplam çalışma payı %50 seviyesinden %90'a yükselerek ortaklık yapısındaki finansal istikrarı güçlendirdi. Bunun yanı sıra, Kraken petrol sahasında elde edilen %29,5'lik işletme dışı pay sayesinde Kuzey Denizi'nin kuzey bölgelerinde yeni ve güçlü bir üretim tabanı oluşturuldu. Üretim portföyüne günlük yaklaşık 20 bin varil petrol eşdeğeri ek katkı sağlaması beklenen bu entegrasyonun, işletme maliyetlerinde ciddi bir sinerji yaratacağı öngörülüyor.