Harcamaların artması Visa’nın kârını yükseltti

Visa'nın kârı, esnek tüketici harcamaları sayesinde beklentileri aştı.

ABD tüketici harcamaları, yüksek faiz oranlarına rağmen büyük ölçüde dirençli kaldı ve analistler ekonomide yumuşak bir inişin güveni artırmasını ve harcama büyümesini yeniden canlandırmasını bekliyor. Ödeme hacmi çeyrekte sabit dolar bazında yüzde 8 artarken, uluslararası seyahat talebinin bir göstergesi olan Avrupa içi hariç sınır ötesi hacim yüzde 13 yükseldi.

Harcamalar sürdü

Visa Finans Direktörü Chris Suh analistlerle yaptığı görüşmede, tüm segmentlerdeki tüketici harcamalarının önceki çeyreğe kıyasla nispeten istikrarlı kaldığını söyledi.

Suh, "Temel itici güçler oldukça istikrarlı kaldı" dedi ve tüketici direncinin 2025'e kadar uzanmasını beklediğini sözlerine ekledi. Bununla birlikte, Asya-Pasifik ödeme hacmi büyümesi, başta zayıf iş duyarlılığı ve uzun süreli emlak kriziyle boğuşan Çin olmak üzere mevcut ekonomik ortam nedeniyle beklentilerin altında kaldı.

Visa, 2025 için düzeltilmiş net gelir büyümesini yüksek tek haneli ila düşük çift haneli olarak tahmin ediyor. LSEG tarafından derlenen verilere göre bu oran Wall Street'in yüzde 10,8'lik büyüme beklentisine karşılık geliyor. Şirket, yüzde 11,7'lik büyüme beklentisine kıyasla hisse başına düzeltilmiş kar büyümesinin düşük çift haneli rakamların üst sınırında olmasını bekliyor.