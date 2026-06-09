Hareket Proje dünyanın ilk 25 şirketi arasına girdi

Hareket Proje Taşımacılığı, ağır yük kaldırma ve proje taşımacılığı sektörünün küresel ölçekte takip edilen sıralamalarından biri olan International Cranes and Specialized Transport (ICST) Magazine tarafından hazırlanan IC100 Listesi'nde önemli bir başarı elde etti.

Şirket, toplam 422 bin 159 tonluk kaldırma kapasitesiyle dünya genelinde 25. sırada yer aldı.

Açıklanan sıralamaya göre Hareket Proje Taşımacılığı yalnızca küresel ölçekte değil, bölgesel sıralamalarda da güçlü performans sergiledi.

Şirket, Avrupa'da faaliyet gösteren firmalar arasında 6. sıraya yerleşirken, Ortadoğu bölgesinde ise 2. sırada kendisine yer buldu.

Bu sonuç, şirketin uluslararası ağır yük kaldırma ve proje taşımacılığı pazarındaki konumunu güçlendiren önemli göstergelerden biri olarak değerlendiriliyor.