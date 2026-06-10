Hareket Proje'den 4,1 milyon dolarlık yeni anlaşma

Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş. (HRKET), Türkiye'de devam eden projeler kapsamında yeni bir sözleşme imzaladığını açıkladı.

Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildirimde, ekipman taşıma ve kiralama hizmetleri ile demiryolu vagonlarının taşınmasına yönelik sözleşmenin toplam bedelinin 4,1 milyon dolar olduğu belirtildi.

Şirket, imzalanan yeni iş ilişkisinin faaliyetlerine ve cirosuna olumlu katkı sağlamasının beklendiğini ifade etti.