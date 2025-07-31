Hareket’ten Al Dhafra FC ile stratejik sponsorluk anlaşması

İmza töreninde konuşan Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği CEO’su Abdullah Altunkum, iş birliğinin global büyüme hedefleri doğrultusunda bölgedeki yatırımları açısından önemli bir kilometre taşı olduğunu söyledi.

Altunkum, “Al Dhafra FC ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği, yalnızca bir marka görünürlüğü anlaşması olmanın ötesinde; Hareket’in, dünyanın en büyük petrol ve gaz projelerine ev sahipliği yapan Al Dhafra bölgesindeki stratejik varlığını güçlendiren ve bu coğrafyadaki projelere olan bağlılığını ortaya koyan önemli bir adım. Bugün 3 kıtada, 44 ülkede faaliyet gösteren global bir oyuncu olarak, farklı coğrafyalarda aynı üstün mühendislik kalitesiyle hizmet sunuyoruz. Yerel iş birlikleri sayesinde hem mühendislik kabiliyetimizi hem de iş yapma biçimimizi bölgenin dinamiklerine entegre edebiliyoruz. Bu sponsorlukla birlikte, uluslararası pazarlarda büyüyen marka algımızı daha da pekiştiriyoruz. Hedefimiz sadece operasyonel değil, marka gücü anlamında da dünyanın önde gelen ilk üç oyuncusundan biri olmak. Al Dhafra FC ile başlattığımız bu güçlü iş birliğinin, bizi bu hedefe bir adım daha yaklaştıracağına inanıyorum” dedi.

1 yıllık anlaşma kapsamında, Al Dhafra FC takımının resmi maç formalarının şortlarında Hareket logosu yer alacak. Ayrıca, resmi maç yayınlarında stadyum çevresindeki dijital reklam panolarında, yedek kulübelerinde ve takım otobüsünde Hareket logosu konumlandırılacak.

Kulüp tarafından düzenlenecek maçlar ve toplumsal etkinliklerde kullanılan bayraklarda da Hareket markası yer alacak. Hareket ve Al Dhafra FC, sosyal sorumluluk ve farkındalık kampanyalarında ortak çalışmalar yürütecek. Hareket ayrıca Al Dhafra FC altyapı bünyesindeki takıma da forma desteği sağlayacak.