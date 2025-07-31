  1. Ekonomim
  2. Şirket Haberleri
  3. Hareket’ten Al Dhafra FC ile stratejik sponsorluk anlaşması
Takip Et

Hareket’ten Al Dhafra FC ile stratejik sponsorluk anlaşması

Türkiye’nin ağır yük kaldırma, proje taşımacılığı ve yük mühendisliği alanında dünya çapındaki lider firmalarından Hareket, Orta Doğu’daki varlığını güçlendiren stratejik bir iş birliğine imza attı. Hareket, global liderlik yolculuğundaki bu yeni adım kapsamında, dünyanın en büyük petrol ve gaz projelerine ev sahipliği yapan Al Dhafra bölgesinin futbol takımı olan Birleşik Arap Emirlikleri Pro Ligi takımlarından Al Dhafra FC ile sponsorluk anlaşması gerçekleştirdi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Hareket’ten Al Dhafra FC ile stratejik sponsorluk anlaşması
Takip Et

İmza töreninde konuşan Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği CEO’su Abdullah Altunkum, iş birliğinin global büyüme hedefleri doğrultusunda bölgedeki yatırımları açısından önemli bir kilometre taşı olduğunu söyledi.

Altunkum, “Al Dhafra FC ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği, yalnızca bir marka görünürlüğü anlaşması olmanın ötesinde; Hareket’in, dünyanın en büyük petrol ve gaz projelerine ev sahipliği yapan Al Dhafra bölgesindeki stratejik varlığını güçlendiren ve bu coğrafyadaki projelere olan bağlılığını ortaya koyan önemli bir adım. Bugün 3 kıtada, 44 ülkede faaliyet gösteren global bir oyuncu olarak, farklı coğrafyalarda aynı üstün mühendislik kalitesiyle hizmet sunuyoruz. Yerel iş birlikleri sayesinde hem mühendislik kabiliyetimizi hem de iş yapma biçimimizi bölgenin dinamiklerine entegre edebiliyoruz. Bu sponsorlukla birlikte, uluslararası pazarlarda büyüyen marka algımızı daha da pekiştiriyoruz. Hedefimiz sadece operasyonel değil, marka gücü anlamında da dünyanın önde gelen ilk üç oyuncusundan biri olmak. Al Dhafra FC ile başlattığımız bu güçlü iş birliğinin, bizi bu hedefe bir adım daha yaklaştıracağına inanıyorum” dedi.

Hareket’ten Al Dhafra FC ile stratejik sponsorluk anlaşması - Resim : 1

1 yıllık anlaşma kapsamında, Al Dhafra FC takımının resmi maç formalarının şortlarında Hareket logosu yer alacak. Ayrıca, resmi maç yayınlarında stadyum çevresindeki dijital reklam panolarında, yedek kulübelerinde ve takım otobüsünde Hareket logosu konumlandırılacak.

Kulüp tarafından düzenlenecek maçlar ve toplumsal etkinliklerde kullanılan bayraklarda da Hareket markası yer alacak. Hareket ve Al Dhafra FC, sosyal sorumluluk ve farkındalık kampanyalarında ortak çalışmalar yürütecek. Hareket ayrıca Al Dhafra FC altyapı bünyesindeki takıma da forma desteği sağlayacak.

Kişi başına düşen yıllık zeytinyağı tüketimi, Avrupa seviyesine çıkarılacakKişi başına düşen yıllık zeytinyağı tüketimi, Avrupa seviyesine çıkarılacakŞirket Haberleri
Facianın eşiğinden dönüldü! Justin Timberlake konserindeki kanlı plan engellendiFacianın eşiğinden dönüldü! Justin Timberlake konserindeki kanlı plan engellendiGündem
Memur ve memur emeklileri için yeni dönem başlıyor: 4 ayrı zam oranı ve sosyal haklar kesinleşecekMemur ve memur emeklileri için yeni dönem başlıyor: 4 ayrı zam oranı ve sosyal haklar kesinleşecekEkonomi
Taşıt kredisinde oranlar geriledi: Araç almak için doğru zaman mı? İşte 250 bin TL’nin geri ödemesiTaşıt kredisinde oranlar geriledi: Araç almak için doğru zaman mı? İşte 250 bin TL’nin geri ödemesiEkonomi

 

Şirket Haberleri
Renault Group’un yeni CEO’su François Provost oldu
Renault Group’un yeni CEO’su François Provost oldu
Rekabet Kurulu, Hemel Boya Kimya hakkında soruşturma açtı
Rekabet Kurulu, Hemel Boya Kimya hakkında soruşturma açtı
ESG Sürdürülebilirlik Danışmanlığı YKB Türker Naslı: Karbon hesaplamaları şeffaf ve güvenilir olmalı
ESG Sürdürülebilirlik Danışmanlığı YKB Türker Naslı: Karbon hesaplamaları şeffaf ve güvenilir olmalı
Shell'in karı ikinci çeyrekte üçte bir azaldı
Shell'in karı ikinci çeyrekte üçte bir azaldı
Mecprom akıllı takip sistemli vinç üretimiyle fark yaratıyor
Mecprom akıllı takip sistemli vinç üretimiyle fark yaratıyor
Hidrokar Press ihracatta hedef yükseltiyor
Hidrokar Press ihracatta hedef yükseltiyor