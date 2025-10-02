Hareket’ten Umman'da 8,4 milyon dolarlık rüzgar enerjisi operasyonu

Hareket’in terzi usulü mühendislik çözümleri ve operasyonel kabiliyetiyle uluslararası enerji projelerine imza atıyor. Şirket Umman’da ülkenin ikinci büyük rüzgar enerji santrali olacak 8 milyon 445 bin dolarlık projeyi üstlendi.

"Türkiye'de rüzgar enerjisi projelerinin yüzde 45’inde imzamız var"

Hareket’in terzi usulü mühendislik çözümleri ve operasyonel kabiliyetiyle uluslararası enerji projelerinin tercih edilen çözüm ortağı olduğunu belirten Hareket CEO’su Abdullah Altunkum, “68 yıllık köklü deneyimimiz ve stratejik yatırımlarımız sayesinde üç kıtada, farklı coğrafyalardaki projelerde önemli görevler üstleniyoruz. Hareket’in bugüne kadar taşıma, vinç, montaj ve liman hizmetleriyle içinde bulunduğu projelerle 6108,95 MW’lık enerji sağlandı. Bu açıdan baktığımızda ülkemizdeki rüzgar enerjisi projelerinin yüzde 45’inde Hareket’in de imzası bulunuyor. Bir başka deyişle Türkiye’de ortalama 5 milyon haneye Hareket’in katkısı bulunan yenilenebilir enerji projeleriyle elektrik sağlanıyor." dedi.

Umman projesini anlatan Altınkum, "Tamamlandığında Umman’ın ikinci büyük rüzgar enerji santrali olacak bu proje ise Hareket’in global arenada giderek daha etkin bir oyuncu olduğunun kanıtı. Dünyanın enerji dönüşümünde sürdürülebilir çözümler üretmek, yalnızca bölgesel değil, küresel ölçekte katkı sunmak istiyoruz. Önümüzdeki dönemde de dünyanın dört bir yanında, daha büyük ve daha stratejik projelerde yer alarak Hareket’in global marka yolculuğunu güçlendirmeye devam edeceğiz” dedi.

Umman’da rüzgar türbini kurulum operasyonlarına başlıyor

Hareket, 36 adet rüzgar türbininin taşıma, montaj ve kurulum operasyonlarına Kasım ayında başlayacak. Mart 2026’da tamamlanması planlanan projede kullanılan 91 metre uzunluğundaki rüzgar türbini kanatları, şimdiye kadar Umman’da taşınan en uzun rüzgar türbini kanatları olma özelliğini taşıyor. Bu dev kanatlar, Duqm Limanı’ndan Nimr Sahası’na kadar 387 kilometrelik zorlu bir rota üzerinden taşınacak.