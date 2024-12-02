HarmonyERP dijital dönüşüm yolculuğuna yeni bir adım attı

TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. ve Müstakil Fuarcılık tarafından düzenlenen Uluslararası MÜSİAD EXPO 2024 Fuarı, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. 26-29 Kasım tarihlerinde düzenlenen fuar, iş dünyasının liderlerini bir araya getirerek, şirketlere ortak faydada çalışabilme imkanı sundu. HarmonyERP, ikinci kez katıldığı MÜSİAD EXPO’da,misafirlerine yenilikçi çözümlerini tanıtarak, işletmelerin dijital dönüşüm yolculuğuna rehberlik etti.

"Dijital dönüşümde başarının sırrı, stratejik planlama ve sürdürülebilir bir yaklaşımdan geçiyor"

HarmonyERP CEO’su Ahmet Enes Güneş, dijital dönüşüm yolculuğunda yeni bir adım attıklarını vurgulayarak, “İş dünyasının liderlerini bir araya getiren bu önemli etkinlikte, yenilikçi çözümlerimizi tanıtıp, dijital geleceğin kapılarını katılımcılarımızla birlikte araladık. Dijital dönüşümde başarının sırrı, stratejik planlama ve sürdürülebilir bir yaklaşımdan geçiyor. Entegrasyon sürecinin sorunsuz ilerlemesi için kurumların mevcut iş yapısını iyi analiz etmesi, dijital yeteneklerini anlaması ve gerekli kaynakları değerlendirmesi gerekir. Bunun yanında şirketler ve kamu kurumları, çalışanların dijital yetkinliklerini arttırmalı ve yeni teknolojilere adapte olabilmeleri için gerekli eğitimleri sağlamalı. Ayrıca, bu süreçte müşteri veya vatandaş odaklı yaklaşımı benimsemek, yenilikçi ve veri odaklı kararlar almak büyük önem taşır. Dijitalleşmeye adaptasyon sürecinde profesyonel firmalarla çalışmakta oldukça kritik. Biz de HarmonyERP olarak, mobilya, savunma sanayii, endüstriyel makine, otomotiv, ticari işletmeler, metal işleme, plastik enjeksiyon ve konfeksiyon sektörlerinde birçok firmaya uçtan uca ERP çözümleri sunmaya devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

MÜSİAD Üye Firmaları, MÜSİAD Yurtdışı İrtibat Noktası Kuruluşların Üyeleri, İslam İşbirliği Üye Ülkelerinden Firmalar, Yerli ve Yabancı STK’lar, Belediyeler, Teknoloji Firmaları ve Teknoparkların katıldığı fuarda, akademisyenler ve uzmanlar, bürokratlar, bakanlar, gazeteciler ve editörler, girişimciler ve iş dünyasının liderleri, ticaret odaları ve birlik/dernek başkanları, sektör temsilcileri, yatırımcılar ve üreticiler yer aldı.