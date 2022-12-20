Harrem, kozmetik ürünleriyle yurtdışına açılıyor

Harrem Kurucu Ortağı Mehmet Behlül Vatansever, “Özellikle kozmetik sektöründe cilt bakım ürünlerinin üretiminde çok fazla kimyevi madde bulunuyor. Cilt bakım ürünlerinin tamamen doğal olması için tarihsel reçetelere başvurarak 10 yıl önce bir çalışma yaptık ve ürünlerimizi geliştirdik. Bu da markamıza olan ilgiyi ve talebi artırdı” dedi.

Doğal cilt bakım ürünlerinde hızlı bir büyüme sağladıklarını bildiren Vatansever, “Artan taleple birlikte Türkiye’de yeni şubeler açacağız. Bununla ilgili ciddi depo, üretim ve sevkiyat anlaşmaları yaptık.

Orta vadede yurt içinde 4 olan şube sayımızı 2025 yılına kadar 50’ye ulaştırmayı planlıyoruz. En son olarak Adana ve İstanbul Çengelköy mağazalarımızı açtık. Bizim için stratejik öneme sahip olan Gaziantep ve Ankara gibi illerden sonra Türkiye’nin birçok ilinde mağazalaşmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Yurt dışı yatırımları kapsamında Avusturya-Viyana’da bir şirket kurduklarını ve depo tuttuklarını belirten Vatansever, bu depodan tüm Avrupa’ya ürün dağıtacaklarını söyledi. Bunun için de Viyana’da reklam-pazarlama stratejisine odaklandıklarını bildiren Vatansever,

“Özellikle online tarafta Amazon üzerinden satış gerçekleştirmek istiyoruz. Ayrıca Ortadoğu ve Türki Cumhuriyetlerde temaslarımız bulunuyor. Katar’da konseptimize uygun 3 mağaza açmayı planlıyoruz. Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan gibi ülkelerle görüşmeler gerçekleştiriyoruz. Türki cumhuriyetlerde Harrem’e ciddi anlamda bir ilgi mevcut” dedi.

Gül mayası en çok satılan ürünler arasında

Doğal kozmetik ürünlerinin yanı sıra gıda sektöründe de doğal ürün geliştirdiklerini belirten Vatansever, toplamda 100 çeşit ürünün tamamının bitki özünden üretildiğini söyledi. Özellikle “Gül Mayası” ürünlerinin çok tutulduğunu ifade eden Vatansever, “Gül Mayası ürünümüz uzun bir süredir online pazar yerlerinde en çok satılan ürünler arasında yer alıyor. Trendyol’un en iyi partner markalarından biriyiz. Online üzerinde günlük ortalama 1000 adet kargomuz var. Bu da ortalama 2 bin ürün sevkiyatı demek oluyor. Ayda ortamla 100 bin adet ürün üretiyoruz. 2023’te ayda 1 milyon ürün üretmeyi hedefliyoruz. Enflasyona rağmen geçen seneki ciromuzun yaklaşık 2 katına çıktık ve yüzde 100’ün üzerinde bir büyüme gösterdik” dedi.

Kozmetik sektöründe son dönemde Gül suyuna ciddi yatırımlar yapıldığını ifade eden Vatansever, dünyanın önde gelen kozmetik markalarının gül suyu için yatırıma geçtiğini vurguladı. Ürünleri arasında özellikle Gül Mayası pandemiyle beraber çok talep gördüğünü dile getiren Vatansever, şunları kaydetti: “Gül Mayası’nı Isparta gülünden elde ediyoruz. Gül mayası, gül yağı damıtılırken elde ediliyor. Geçmişte de kullanılan malzemelerin mayalandırılıp bekletildikten sonraki etkisi daha büyük. Bu da oldukça farklı ve doğal bir ürün elde etmemizi sağlıyor.”

Sadece kozmetik ürünleri değil aynı zamanda gıda ürünleri de ürettiklerine değinen Vatansever, “Başta Anadolu ve Osmanlı olmak üzere kadim medeniyetlerin sağlık ve güzellik reçetelerini inceliyoruz ve onları günümüze uyarlıyoruz. Bu yönce ciddi Ar-Ge çalışmaları yapıyoruz. Bir ürünü geliştirme ve ticarileştirmek bazen iki yılımızı alıyor. Güçlü bir Ar-Ge ekibimiz var. Her yıl ürün portföyümüze yenilerini ekliyoruz” dedi.

Gıda alanında da lokumlarının reçetesinin çok eski tarihlere dayandığının altını çizen Vatansever, “Bir diğer ürünümüz ehlikeyf kahvemiz, sütle pişirilerek yapılıyor. Türk kahvemiz de mevcut fakat aromalı olarak. Ürettiğimiz kahvelerin tamamı aromalı kahveler. Bununla birlikte 3 çeşit macunumuz da bulunuyor” bilgisini verdi.