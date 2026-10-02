“Harry Potter Okulu”nun Müdürü Andrew Leale, Türk okul yöneticilerine seslendi

ANKARA(EKONOMİ)

Harvard, Oxford, Michigan State üniversitelerinin öğretim üyeleri Türk okul yöneticileriyle LeadUp Eğitim Liderleri Zirvesi’nde buluştu.

Zirvenin en dikkat çeken ismi Harry Potter okulu olarak bilinen İngiltere’den Harrow School’un müdürü Andrew Leale oldu.

Churchill'in de mezun olduğu bu okulun müdürü "öğrencilerde merak" konusunda bir konuşma yaptı. Zirvede yapay zekâ, yeni nesil okul modelleri, karakter eğitimi, girişimcilik ve geleceğin becerileri ele alındı.

LeadUp Global Youth Programs tarafından düzenlenen zirvede, değişen dünyada eğitimin geleceği ve okulların dönüşümü farklı ülkelerden ve eğitim kurumlarından örneklerle değerlendirildi.

Harvard Üniversitesi, Oxford Üniversitesi, Michigan State Üniversitesi ve Türk üniversitelerinin akademisyenlerinin yer aldığı zirvede; eğitimde yapay zekâdan karakter gelişimine, geleceğin becerilerinden okul liderliğine kadar birçok konu masaya yatırıldı.

Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Dilek Altun, “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli: Yeni Nesil Okuryazarlıklar ve Geleceğin Becerileri” başlıklı konuşmasında yeni nesil okuryazarlıklar ve geleceğin becerileri üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Altun, zirvenin yalnızca deneyimli eğitim liderleri ve akademisyenlerin fikir paylaşımından ibaret olmadığını belirterek, ortaya çıkan fikirlerin sınıflara nasıl yansıyacağının önemine dikkat çekti.

Altun ayrıca yapay zekâ, okuryazarlık ve PISA sonuçları sonrasında geliştirilmesi gereken alanların ele alınmasının yeni kazanımlar, etkinlikler ve bilimsel araştırmalar açısından ufuk açacağını ifade etti.

Yeni Türkiye Eğitim Vakfı Genel Müdürü Hayati Oktay da LeadUp Eğitim Liderleri Zirvesi’nin eğitim liderlerini bir araya getirmesi açısından anlamlı olduğunu belirterek, Harvard ve Oxford gibi uluslararası üniversitelerin akademisyenleri ile Boğaziçi Üniversitesi akademisyenlerinin aynı platformda buluşmasının eğitim liderlerine uluslararası bir bakış açısı kazandırdığını söyledi.

Oktay, zirve kapsamında Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin gerektirdiği bütüncül eğitim yaklaşımı açısından da bir pencere açıldığını ifade etti.

“Dünyadaki iyi örnekleri duymamız katkı sağlıyor”

Vizyon Koleji Kurucusu Abdülkadir Özbek, zirvede dünyanın önde gelen üniversitelerinden akademisyenleri dinlediklerini belirterek, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında beceri odaklı çalışmalar ile öğrencilerin temel okuryazarlık becerilerinin geliştirilmesinin önemine dikkat çekti.

Özbek, dünyadaki iyi örneklerin paylaşılmasının Türkiye’de verilen eğitim hizmetlerinin gelişmesine önemli katkı sağladığını ifade ederek organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Küresel deneyim, yerel uygulama

Zirvenin uluslararası boyutunda Harrow Uluslararası Okulu Bengaluru Kurucu Genel Müdürü Andrew Leale, “Dünyaya Açılan Okullar: Küresel Perspektif, Yerel Etki” başlıklı oturumda küresel eğitim deneyiminin yerel okul kültürlerine nasıl yansıyabileceğini anlattı.

Leale, İngiltere’den zirveye katıldığını ve 30 yıllık eğitim hayatındaki liderlik deneyimiyle okullardaki öğrenci kültürü üzerine konuştuğunu belirtti. Leale, son yedi yıldır uluslararası okullarla çalıştığını ve Hindistan’daki Harrow School’da okul müdürü olarak görev yaptığını aktardı.

Türkiye’nin farklı bölgelerinden gelen eğitimciler ve eğitim liderleriyle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Leale, “İngiltere’den katılıyorum. Bugün burada 30 yıllık eğitim hayatımdaki liderlik kimliğimle okullarla ilgili konuşma yapacağım. Okullarda öğrenci kültürünü yaymak adına konuşacağım. Ayrıca son yedi yıldır uluslararası okullarla çalışıyorum. Bunlardan bir tanesi şu anda çalıştığım Harrow School Hindistan'da. Orada okul müdürü olarak görev yapıyorum. Bugün burada hem İstanbul'un farklı bölgelerinden hem de Türkiye'nin farklı yerlerinden gelmiş eğitimcilerle, eğitim liderleriyle bir arada olmaktan mutlu duydu. Biz de İngiltere’deki ve farklı okullardaki kültür farklılıklarıyla nasıl başa çıktığımızı ve bunları nasıl yönettiğimizi anlatıyoruz. Buradaki eğitmenlerle kendi okullarında uluslararası müfredat kullandıkları zaman nasıl zorluklarla karşılaştıkları konusunda birlikte değerlendirmelerde bulunduk” dedi.

Harrow Uluslararası Okulu Bengaluru Akademik Direktörü Melanie Leale ise farklı insanların bir araya gelmesiyle oluşan sinerjinin öğrenmeye katkı sağladığını belirterek, eğitimcilerle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Girişimcilik ve okul liderliği de ele alındı

LaunchX Başkanı Forest Richter, Amerika’dan zirveye katıldığını ve öğrencilere nasıl iş kurulabileceği konusunda çalışmalar yaptıklarını belirtti. Richter, eğitim alanında böyle bir yatırım yapılmasından ve zirvede katılımcılarla bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Zirvenin öne çıkan başlıklarından biri yapay zekânın eğitim üzerindeki etkisi oldu.

Michigan State Üniversitesi Profesörü Prof. Dr. Douglas K. Hartman, “Yapay Zekâ Çağında Öğrenme, Öğretme ve Liderlik” başlıklı konuşmasında eğitim süreçlerinin teknolojiyle birlikte geçirdiği dönüşümü ele aldı. Hartman, “Amerika’dan geliyorum. Bugün burada olmaktan çok mutluyum. Yapay zekânın eğitimde daha derinlemesine ve etik anlamda nasıl kullanılabileceği konusunda etkileşimde bulunacağım. Bu tür eğitim zirvesi gibi organizasyonların çok daha fazla çoğalması gerekiyor. Okulların da birbirleriyle etkileşimde, iletişimde ve iş birliği içinde olmasıyla yapay zekâ entegrasyonunu çözeceğiz” diye konuştu.

Zirvenin ana mesajı ise “Dünyada neler yapılıyor?” sorusunun ötesine geçerek, “Bunlardan hangilerini kendi okulumuzda nasıl uygulayabiliriz?” sorusuna odaklanmak oldu.