Has Asansör’de üst düzey atama

BURSA-Türkiye’nin en büyük ve en köklü asansör firması olan Has Asansör’de bir süredir genel müdür yardımcısı olarak görev alan Pakize Kuşku, Yönetim Kurulu tarafından CEO olarak atandı.

Türkiye asansör sektöründeki ilk kadın CEO olarak göreve getirilen Pakize Kuşku, Has Asansör’ün yanı sıra İtalya’da faaliyet gösteren Torre Lift Italy ve Bulgaristan’da faaliyet gösteren Has Lift Bulgaria Şirketlerinin de büyüme stratejilerinden sorumlu olacak. Yüzde 100 Türk sermayesi ile kurulan ilk Ar-Ge merkezine de sahip olan Has Asansör, Kuşku yönetiminde sektöründe ilklere imza atmak ve yeni projeler üretmek için çalışmalarına devam edecek.

Büyümeye liderlik etti

8 yılı aşkın süredir HasAsansör’de farklı görev ve sorumlulukları üstlenen Kuşku, sektöre satış ve pazarlama biriminde uzman olarak başladı. Kuşku daha sonra şirketin satış ve pazarlama stratejisi geliştirme ve globalleşme politikalarını yürüttü.

Torre Lift Italy’yi kurarak Has Asansör’ün sektörde stratejik başarılara imza atmasında önemli roller üstlenen Kuşku ve ekibi şirketin açık ara farkla sektörde ihracat lideri olmasına, Türkiye’nin ilk 1000 ihracatçısından biri haline gelmesine ve firmanın dünyadaki pazar payını arttırarak büyümesine liderlik etti.