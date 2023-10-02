Hasçelik, İSO 500'de 30 sıra birden yükseldi

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından hazırlanan ‘Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması’nın 2022 yılı sonuçları kamuoyu ile paylaşıldı. Otomotiv, makine imalat, denizcilik, savunma, tarım makinaları ve beyaz eşya sektöründe faaliyet gösteren Hasçelik, İSO 500 2022 yılı sıralamasında 198. sıraya adını yazdırdı. Şirket, 2022 yılının verilerine göre hazırlanan sıralamada, küresel çapta meydana gelen sorunlara karşın cirosunu artırarak Türkiye ekonomisine olumlu bir katkı sağladı.

Hasçelik'in temelleri 1968 yılında Konya’da atıldı. Günümüzdeki ismini 1982 yılında alan firma, İstanbul ve Konya’daki üretim tesislerinde ürettiği sıcak haddelenmiş vasıflı çelik ve soğuk işlem görmüş vasıflı parlak çelik ürünlerine ilave olarak ithal dikişsiz boru ürünlerinin satış ve dağıtımını 7 ilde 9 deposuyla toplam 170 bin ton üretim kapasitesiyle ihracat ve istihdama stratejik katkıda bulunduğunu bildirdi.

Açıklanan sonuçları değerlendiren Hasçelik Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Adnan Naci Faydasıçok, başarıya katkı sağlayan tüm çalışan, iş ortakları ve müşterilere teşekkür etti. Faydasıçok, "Hedefimiz 2027'ye kadar İSO 500 listesinde ilk 100 şirket arasına girmek. Bu hedefimize ulaşırken, çalışan memnuniyeti ve müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmayı sürdürmeyi hedefliyoruz" dedi.

Çelik sektörünün, pandemi sonrası ve özellikle Rusya-Ukrayna savaşı sonrası zorlu bir dönemden geçtiğinin altını çizen Faydasıçok, "Bu dönemde şirket olarak kararlı ve stratejik adımlar atmaya özen gösterdik. Kaynak tedariği konusundaki değişikliklere hızla uyum sağladık ve yeni kaynaklar bulma konusunda proaktif davrandık. Ayrıca, sürdürülebilirlik politikamız doğrultusunda, daha az karbon salımı ile üretim yöntemlerine yatırım yapmaya devam ediyoruz. Teknoloji ve inovasyona yapılan yatırımlar, sektördeki liderliğimizi pekiştiriyor. Hasçelik, bu zorlu dönemi stratejik planlama, hızlı adaptasyon yeteneği ve sürdürülebilirlik yaklaşımı ile başarıyla aşmayı sürdürüyor" ifadelerini kullandı.