Hasçelik’ten Bilecik’e 150 milyon euro’luk çelikhane yatırımı

Çelik sektöründe 55 yılı geride bırakan bir şirket olarak, yeni yatırımlarıyla hem vasıflı çelik üretimini artırmayı hem de cari açığa pozitif katkı sunmayı amaçladıklarını söyleyen Hasçelik CEO’su ve Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Naci Faydasıçok, yatırımlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

İkinci yatırımı Bilecik’e yapma kararı aldıklarını söyleyen Faydasıçok, konuya ilişkin şunları kaydetti: “Bilecik’te 2024’ün son çeyreğinde faaliyete geçecek çelikhane yatırımı için ilk adımı bu yıl attık. Bu üretim tesisimiz için yatırım bedeli ise 150 milyon Euro olacak. Söz konusu yatırımlarımız, ihracatımızı ve üretimimizi pozitif etkilemesinin yanı sıra ülkemizde cari açığın azaltılmasına katkı sağlayacak.

Enerji maliyetlerini düşürebilmek adına yeni bir GES yatırımı da gündemimizde. Yenilenebilir enerji kullanımını artırabilmek adına 2024 yılında kullanacağımız enerjinin tamamını temiz enerji ile üretmeyi hedefliyoruz. Bu anlamda 3 ayrı tesise, 35 mega watt’lık, toplamda 22 milyon dolar değerinde güneş enerjisi santralı yatırımı yapacağız.

Yatırım stratejimizi belirlerken planlarımızın merkezinde ve süreç yönetimlerimizin her alanında sürdürülebilirliği önceliklendiriyoruz. Hali hazırda kurumsal sürdürülebilirlik platformu olan Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin (UN Global Compact) imzacısıyız. Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması ile birlikte hepimiz için yeni bir dönem de başlayacak. Biz de sektörümüzdeki deneyimimizi de göz önünde bulundurarak hem faaliyetlerimizin her alanında verimliliğimizi artırmayı hem sürdürülebilir üretim ve süreç yönetiminde sektörümüze örnek olabilecek öncü adımlar atmayı hedefliyoruz. Bu anlamda sürdürülebilirlik özelindeki yatırımlarımızı ve projelerimizi hız kesmeden sürdürmeyi hedefliyoruz.

2024’ÜN İKİNCİ ÇEYREĞİNDEN SONRA FİYATLARDA BİR TOPARLANMA BEKLİYORUZ

Çin’deki yavaşlama ve Avrupa’daki resesyon bizim için en önemli imtihan oldu. Çin’de tüketim yüzde 20’ye yakın oranda düştü. Kalan ürünü dünyaya arz edince mal bolluğu yaşandı ve talep azalınca da tüm dünyada çelik fiyatları düşüşe geçti. 2024’ün ikinci çeyreğinden sonra fiyatlarda bir toparlanma bekliyoruz. Çin bizim için büyük bir tehdit. Çin’de toplamda 1 milyar 100 milyon tonluk üretim var. Son dönemde azalan talep nedeniyle Çin’deki ürünlerin yurt dışı piyasalara sunulması rekabeti çok daha artırdı. Buna bir de kotalar eklenince bizim de çözüm yolları bulma gerekliliğimiz artıyor. Avrupa’nın koruma tedbirleri, kotalar kullanılarak geçilebilir. Pazarımızı çok ucuza açmamalıyız. Biz de gerekirse koruma önlemleri koymalıyız. En büyük sıkıntımız kotalar ve anti dampingler. Bu sorunları aşabilmek için uzun dönem strateji planlarımızda yurt dışında da üretim yapabilir hale gelmek var.Ticaret Bakanlığı tarafından Resmî Gazete ’de 31 Ekim’de “İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ” yayınlandı. Çin, Hindistan, Japonya ve Rusya menşeli “sıcak haddelenmiş yassı çelik” ithalatına yönelik damping soruşturması açıldı. Bu adımı, ithalatın sınırlandırılması ve çelik sektöründeki kapasite kullanım oranlarında pozitif seyre dönüş anlamında olumlu bir adım olarak görüyoruz. Benzer adımların, diğer çelik ürünleri için de atılması, cari dengedeki açığın kapatılması konusunda ciddi bir katkı sağlayacaktır.”

“İki önemli yatırım kararı aldık”

Bu yıl hem vasıflı çelik üretimini hem de ihracatı artırmak adına iki önemli yatırım kararı aldıklarını söyleyen Faydasıçok, “Bu anlamda 2023’ün bizim için yeni yatırımlara ve ihracata odaklandığımız bir yıl olduğunu söyleyebiliriz. Bu yıl aldığımız iki önemli yatırım kararından ilki, Otomotiv Tedarik Sanayi İhtisas Organize Sanayi’nde yaptığımız krom kaplı mil tesisi yatırımımız. Avrupa’nın bu alanda en modern tesisi olan bu tesisimizin yatırım bedeli 35 milyon Euro. İlk etapta 200 kişiye istihdam sağlayan bu tesisimizin açılışını yıl bitmeden tamamlamayı planlıyoruz. İngiltere, Almanya ve Meksika’da yeni yatırımlarımız var. İngiltere’de yeni depo aldık. Meksika, ABD’ye de önemli ölçüde üretim yapıyor; büyüyen bir pazar. Bu anlamda Meksika’daki depo yatırımımızı önemsiyoruz. Birkaç yıl içinde yurt dışında üretim yapmak için yeni adımlar da atacağız.” dedi.