Hasçelik’ten Bilecik'teki Osmaneli köylerine yangın söndürme tankeri desteği

Yangın sonrası alınan tedbirler kapsamında yürütülen çalışmada 20 adet tanker köylere dağıtıldı. Böylece herhangi bir yangın anında köylülerin ilk müdahaleyi yaparak ekipler gelene kadar yangının büyümesini önlemesi hedefleniyor.

Tankerlerin teslim töreni, Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer’in katılımıyla gerçekleştirildi. Törende tankerler köy muhtarlarına teslim edildi.

Osmaneli köylerine 20 yangın söndürme tankeri teslim edildi

Bilecik Valiliği’nin açıklamasına göre, 16 köy ve 2 bağlısı için toplam 20 adet, 3 tonluk yangın söndürme tankeri köylere ulaştırıldı. Bu teslimatla birlikte artık Osmaneli ilçesi köylerinde yangın söndürme tankeri bulunmayan köy kalmadı.

Yangınların ardından köylerin güvenliği için tedbir amaçlı bir çalışma yürüttüklerini belirten Hasçelik yetkilileri, "Sponsorluğunu üstlendiğimiz tankerlerle köylülerimizin ilk müdahaleyi yapabilmesi sağlanacak. Bu sayede yangınların büyümesi engellenecek ve ekipler gelene kadar zaman kazanılacak.” açıklamasında bulundu.