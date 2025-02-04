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Hasçelik’ten sürdürülebilirliğe 150 milyon Euro’luk ‘yatırım

Hasçelik’in Bilecik’te temellerini yaklaşık bir yıl önce attığı 150 milyon Euro’luk çelikhane yatırımı, üretim dünyasında yeni bir dönemi başlatmaya hazırlanıyor. Kurulum süreçlerinde sona gelinen fabrika, test aşamasından sonra nisan ayında ilk sıvı çeliğini üretecek.

Haber Merkezi
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Hasçelik’ten sürdürülebilirliğe 150 milyon Euro’luk ‘yatırım
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Hasçelik Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Naci Faydasıçok, bu büyük yatırımın detaylarını, çevreye ve sektöre sağlayacağı faydaları paylaştı. 150 milyon Euro’luk dev yatırımın, hem şirketin hem de Türkiye’nin rekabet gücünü artıracağını kaydeden Adnan Naci Faydasıçok, sürdürülebilir enerji ve sosyal sorumluluk projeleriyle sadece bugünü değil, geleceği de inşa ettiklerini, 2025’te daha büyük bir güçle ilerlemeyi hedeflediklerini söyledi.

Faydasıçok, yeni yatırımları ile ilgili olarak, “Yüksek fırınlar kullanıldığında çelik üretiminde ortaya çıkan 2.5 tCO2e (ton başına karbon eşdeğeri) karbon salınımı, yeni fabrikamızda kullandığımız üretim teknolojileriyle 0.50 tCO2e’in (ton başına karbon eşdeğeri) altına inecek. Çevre dostu bir üretim modeli kurulmuş olacak” dedi.

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