HASEL, Linde 1251 lansmanıyla intralojistikte dönüşüme liderlik ediyor

HASEL’in Tuzla Orhanlı’da bulunan Genel Müdürlüğü'nde düzenlenen etkinliğe, HASEL’in Türkiye çapındaki 14 bölge temsilcileri ve yaklaşık 50 müşteri katıldı. Lansman, HASEL'in 40 yıla yaklaşan tecrübesi ve intralojistik sektörüne yön veren vizyonu ekseninde ilerledi. Etkinlikte, intralojistik alanındaki dev dönüşüm vurgulanarak, sektördeki zorluklara dikkat çekildi. Enerji maliyetlerindeki artış ve insan kaynağı eksikliği gibi baskılar nedeniyle otomasyonun bir lüks olmaktan çıkıp bir zorunluluk haline geldiği belirtildi.

Performansta çıtayı yükselten yenilik: 1251 serisi

Lansmanın ana odağı olan Linde'nin 1251 Serisi, Türkiye'de ilk kez ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Bu yenilikçi serinin, sektörde performans ve verimlilikte çıtayı yükseltmeyi hedeflediği vurgulandı. Lansmanda öne çıkan modeller Xi16, E16C ve E20P oldu.

HASEL Pazarlama Müdür Yardımcısı Yonca Çetinalp, açılış konuşmasında bu dönüşüme dikkat çekerek şunları söyledi: “HASEL olarak 40 yıla yaklaşan tecrübemiz ve global ortaklarımızla birlikte, intralojistik sektöründe bir dönüşüme öncülük ediyoruz. Artık intralojistik, sadece yük taşımaktan ibaret değil; enerji maliyetlerindeki artış ve insan kaynağı eksikliği gibi zorluklara karşı bir çözüm sunuyor. Otomasyon bir lüks olmaktan çıkıp bir zorunluluk haline geliyor ve biz de HASEL olarak bu dönüşümün en güvenilir yol arkadaşı olmaktan gurur duyuyoruz.”

Etkinlikte, Eğitim Müdürü Hakkı Çongur yeni serinin tüm detaylarını katılımcılara aktardı. Konuşmaların ardından misafirler makinaların hem güvenlik ve enerji donanımları hakkında detaylı bilgi alma fırsatı hem de tüm seriyi bir arada inceleme ve bizzat deneme imkânı buldu.

"Dönüşümün en güvenilir yol arkadaşı"

HASEL İstif Makinaları Genel Müdürü Teoman Balaban da lansmanda bir konuşma yaparak firmanın sektöre olan bakış açısını aktardı. Balaban, HASEL’in gücünün yalnızca ürün portföyüyle sınırlı olmadığını, satış, kiralama, satış sonrası hizmetler, yedek parça, danışmanlık ve eğitim gibi eksiksiz bir ekosistem sunduğunu belirtti.

Balaban, konuşmasında intralojistik dönüşümünün zorunluluğuna dikkat çekerek şunları söyledi: “Köklü tecrübemiz ve Linde'nin global vizyonuyla, intralojistik yolculuğunda en güvenilir yol arkadaşı olduğumuzu biliyoruz. Gelecek, otomasyonu bir zorunluluk haline getirdi ve biz de bu dönüşümün en güçlü yol göstericisiyiz."