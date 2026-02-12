Hasmer Konya, Mercedes-Benz’in ‘Yıldızım 2025’ yarışmasından iki birincilikle döndü

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Mercedes-Benz Otomotiv Hizmetleri tarafından bu yıl 10’uncusu düzenlenen performans ve hizmet kalitesi yarışması, sektörün önde gelen isimlerini bir araya getirdi. Organizasyona ilk kez katılan Mercedes-Benz Hasmer Konya Şubesi, geceden iki birincilik ödülüyle ayrılarak önemli bir başarıya imza attı.

Yarışmada “En İyi Müşteri Deneyimi ve İletişim Uzmanı” kategorisinde Lütfiye Demir, “En İyi Satış Danışmanı” kategorisinde ise Naime Begüm Aksu birincilik ödülüne layık görüldü. Elde edilen bu sonuçlarla Hasmer Konya, hem kendi adına hem de Konya adına sektörde dikkat çeken bir başarı elde etmiş oldu.

Hasmer Konya Genel Müdürü Mustafa Yanıktepe, yarışma sonrası yaptığı değerlendirmede, “Mercedes-Benz’in 10 yıldır düzenlediği bu yarışmaya Hasmer Konya olarak ilk kez katıldık ve geceden iki birincilikle dönmenin gururunu yaşadık. Mercedes-Benz’in 140’ıncı, Hasmer’in ise 42’nci yılında gelen bu ödüller bizim için ayrı bir anlam taşıyor” dedi.

Hasmer Otomotiv’in bugün 5 farklı lokasyonda hizmet verdiğini hatırlatan Yanıktepe, alınan ödüllerin ekip çalışmasının bir sonucu olduğunu vurgulayarak, “Önümüzdeki yıllarda daha fazla ödülle şehrimize dönmeye yürekten inanıyoruz. Konya’nın adını sektörde duyurmak ve şehrimizin tanıtımına katkı sağlamak bizler için büyük bir gurur” ifadelerini kullandı.