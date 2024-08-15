Hassas parçada Volkswagen’in dünya genelindeki tek tedarikçisi oldu

ESRA ÖZARFAT

BURSA - EKONOMİ Gazetesi Bursa Bölge Temsilcisi Ömer Faruk Çiftçi ile bir araya gelen Doğu Pres Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Ekinci, yeni nesil teknolojiler alanındaki üretimleriyle ilgili bilgiler verdi. Otomotiv endüstrisindeki dönüşümü yakından takip ederek geliştirilen hassas teknolojiler doğrultusunda yatırımlarını sürdürdüklerini belirten Mustafa Ekinci, üretimin yüzde 20’sini yeni nesil araçlara yönelik parçaların oluşturduğunu, ihracat kilogram değerinin de 16 doları aştığını söyledi. Katma değerli ürün ihracatıyla öne çıktıklarını vurgulayan Ekinci, son olarak Volkswagen’in dünya genelindeki tüm elektrikli araçlarının motorlarında kullanılan hassas bir parçanın üretimine başladıklarını duyurdu. Mustafa Ekinci, “Doğrudan Volkswagen grubu için ürettiğimiz dar toleranslı parça elektrikli araç platformundaki bütün araçlarda farklı sayılarda kullanılıyor. Ciddi bir de talep de var. Dünyada tek üreticisi biziz. Son dönemdeki en önemli projemiz ve ciddi bir teknoloji gerektiriyor. Arkasında büyük bir know how var” dedi.

Daimler, Bosch, Delphi ve Denso gibi dünyanın tanınmış firmaları için üretim yaptıklarını anlatan Ekinci, ürünlerin tamamının yeni nesil teknolojiler içerdiğini aktardı. Ekinci, “Öte yandan Bosch’un start verdiği HGI projesi (Hydrogen Gas Injector) gibi projelerde çoktan yerimizi aldık. Dönüşüme ayak uydurarak teknolojiye yaptığımız yatırımlarla yakıt sistemleri üreticilerinin elektrifikasyon sonrası ürettiği yeni projelerde akla gelen ilk tedarikçilerden biriyiz. Ar-Ge merkezimizde gerçekleştirilen çalışmalar yeni nesil elektrikli araçlarda kullanılacak metal parçaların üretimi de otomotiv pazarına sunacağımız ürünler arasında yer alacaktır. Hibrit araçlarda kullanılan pek çok parçamız var. Önümüzdeki 5 ila 10 yılda otomotiv endüstrisinde farklı teknolojilerle karşılaşacağız. Tüm OEM’lere hizmet verdiğimiz için bunu net olarak görebiliyoruz” diye konuştu.

Üretimin yüzde 80’i ihraç ettiklerini kaydeden Ekinci, otomotiv endüstrisindeki dönüşüme ayak uyduramayan firmaların 10 yıl sonra oyundan düşme riskiyle karşı karşıya kalacağına işaret etti.