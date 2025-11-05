  1. Ekonomim
  2. Şirket Haberleri
  3. Hat Holding A.Ş. ve Investco Holding A.Ş.’ye kayyum atandı
Takip Et

Hat Holding A.Ş. ve Investco Holding A.Ş.’ye kayyum atandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca İnvestco Holding'e yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Hat Holding Anonim Şirketi ve Investco Holding Anonim Şirketi'nin mal varlıklarına ve ilgili şüphelilere ait hisse paylarına el konularak 2 şirkete TMSF kayyum olarak atandı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Hat Holding A.Ş. ve Investco Holding A.Ş.’ye kayyum atandı
Takip Et

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanın Önlenmesi ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, "Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarından Investco Holding'e yönelik yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında, mali tabloları manipüle ettikleri, asılsız KAP beyanlarıyla piyasa hareketlerini kontrol ettikleri, birlikte hareket ederek fiyat yükseltici-düşürücü işlemler gerçekleştirdikleri, farklı çevrelerden bağlantısız kişileri bir araya getirerek kamu güveni sağlamaya çalıştıkları, daha önceki idari yaptırımları gizlemek adına saygın bir görüntü oluşturmaya uğraşarak tüm bu yöntemlerle kamusal ekonomik güveni sarstıkları, ayrıca bu yöntemlerle elde edilen haksız menfaatlerin kaynağını gizlemek için farklı işlemler gerçekleştirdikleri iddiasıyla Hat Holding Anonim Şirketi ve Investco Holding Anonim Şirketi'nin mal varlıklarına ve ilgili şüphelilere ait hisse paylarına el konuldu.

Soruşturma çerçevesinde ayrıca, mali kayıtların muhafazası ve bireysel yatırımcının korunabilmesi için el konulan payların yönetimi hususunda Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı.

Altında geri çekilme: Çeyrek zirveden 1.000 TL geriledi! Fiyatlar neden düşüyor?Altında geri çekilme: Çeyrek zirveden 1.000 TL geriledi! Fiyatlar neden düşüyor?Ekonomi
Benzine indirim gelecek mi? İşte 5 Kasım 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıBenzine indirim gelecek mi? İşte 5 Kasım 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Atlantik’te 1,7 tondan fazla kokain taşıyan denizaltı ele geçirildiAtlantik’te 1,7 tondan fazla kokain taşıyan denizaltı ele geçirildiDünya
41 ilde silah kaçakçılığına yönelik operasyon: 135 şüpheli yakalandı41 ilde silah kaçakçılığına yönelik operasyon: 135 şüpheli yakalandıGündem

 

Şirket Haberleri
Türk Telekom'un net kârı yüzde 69 arttı
Türk Telekom'un net kârı yüzde 69 arttı
Türk Yapay Zekâ Şirketi, Firmaların Web Sitelerini Analiz Ederek Doğru Alıcı ve Tedarikçileri Saniyeler İçinde Buluyor
Türk Yapay Zekâ Şirketi, Doğru Alıcı ve Tedarikçileri Saniyeler İçinde Buluşturuyor
Penta Teknoloji cirosunu yüzde 33 arttırdı
Penta Teknoloji cirosunu yüzde 33 arttırdı
Sabancı Holding'den 9 ayda 1,2 trilyon TL kombine gelir
Sabancı Holding'den 9 ayda 1,2 trilyon TL kombine gelir
AJet'in "Boeing 737-8 MAX" uçağı İstanbul'a geldi
AJet'in "Boeing 737-8 MAX" uçağı İstanbul'a geldi
‘Yapay zekâ ile sanayinin enerji faturası azalıyor’
‘Yapay zekâ ile sanayinin enerji faturası azalıyor’