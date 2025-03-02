Hatay’ın güneşi, IC Enterra ile enerjiye dönüşüyor

IC Holding’in enerji sektöründeki uzmanlığı ile küresel ölçekte yenilenebilir enerji projelerini hayata geçiren adımlar atan IC Enterra Yenilenebilir Enerji, Hatay’daki güneş enerji santrali sürdürülebilir bir gelecek için elektrik üretmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz yıl ilk üretime başladıktan sonra kademeli olarak devreye alınan ve Hatay’ın güneşini elektriğe çeviren YEKA Erzin-2 GES Türkiye’nin yeşil enerji üretimine taze güç oluyor. Toplam 136 MWm kapasiteye sahip olan YEKA Erzin-2 GES, ortalama 248,000 MWh/yıl elektrik üretimi gerçekleştirecek. Bu üretimle yaklaşık 155 bin hanenin bir yıllık elektrik üretim ihtiyacı karşılanırken yıllık yaklaşık 157 bin ton karbondioksit (CO2) emisyonun da azaltımına katkı sağlanacak.

“Yenilenebilir enerji porftöyümüz güneş ile zenginleşti”

Yenilenebilir enerji yatırımlarının, enerji bağımsızlığının yanı sıra küresel karbon ayak izinin azaltılması ve iklim değişikliğiyle mücadele açısından da kritik bir öneme sahip olduğuna işaret eden IC Enterra Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü Taşkın Kızılok, “Yenilenebilir enerji portföyümüzü güneş enerjisi ile zenginleştirmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Türkiye’de toplam kurulu gücü 388 MW olan 9 HES’imizin yanına, 136 MWm’lik bu güneş santralini ekleyerek yenilenebilir enerji alanındaki yatırımlarımızı bir adım daha ileri taşıyoruz. YEKA Erzin-2 GES projemizin sadece çevresel değil aynı zamanda sosyal ve ekonomik anlamda önemli bir kazanım olduğuna inanıyoruz. 6 Şubat 2023 tarihinde Hatay ile birlikte toplam 11 ilimizi etkisi altına alan büyük deprem felaketinden önce başladığımız GES projemize, depremden sonra da kararlılıkla devam ettik. Depremin hemen ardından bölgedeki vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için yürütülen seferberlik faaliyetlerinin içinde yer alırken, enerji altyapısının yeniden ayağa kalkması için YEKA Erzin-2 GES projemize ayrı bir önem verdik” değerlendirmesinde bulundu.