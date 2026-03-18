Havacılık devleri ikili kıskaçta: Hem savunma hem ticari uçuşlarda talep patlaması

Honeywell ve Howmet Aerospace, açıklamalarında sektörün içinde bulunduğu yoğun tempoya dikkat çekti. Ukrayna ve Orta Doğu’daki çatışmaların füze stoklarını eritmesi savunma tarafında yatırımları tetiklerken; Boeing ve Airbus gibi devlerin üretim artırma baskısı, şirketleri devasa bir operasyonel dengenin ortasına itti.

Savunma talebi hız kesmiyor

Honeywell Aerospace yönetimi, savunma tarafındaki talebin azalacağına dair hiçbir işaret görmediklerini belirtti. Artan jeopolitik risklerin savunma sektörüne yönelik yatırımları önemli ölçüde beslediğini vurgulayan şirket yetkilileri, savunma ve uzay biriminin bu yıl çift haneli büyüme rakamlarına ulaşmasını beklediklerini açıkladı. Honeywell, füze sistemlerinden navigasyon teknolojilerine kadar geniş bir yelpazede müttefik devletlerin stoklarını yenileme sürecinde kritik rol oynuyor.

Ticari havacılıkta kapasite sınırları zorlanıyor

Savunma tarafındaki bu yoğunluğa, ticari uçak üreticilerinden gelen parça talebi de eklendi. Howmet Aerospace kanadından gelen açıklamalar, dar gövdeli uçaklar için hedefleri karşılayabildiklerini ancak uzun menzilli geniş gövdeli uçaklara yönelik ek talebi mevcut kapasiteyle karşılamanın şu an için güç olduğunu gösteriyor. Üretim seviyelerini artırmak için daha fazla kapasite yatırımı yapılması gerekebileceği belirtilirken, sektördeki genel parça darboğazına dikkat çekildi.

Stratejik ayrışma ve savunma odaklı büyüme

Sektördeki bu devasa talebin ortasında Honeywell, stratejik bir adım atarak havacılık birimini 2026'nın üçüncü çeyreğinde bağımsız bir şirket olarak ayırmaya hazırlanıyor. Şirket, bu hamleyle hem savunma hem de ticari pazarlardaki büyüme fırsatlarına daha çevik bir şekilde odaklanmayı hedefliyor. Öte yandan Howmet, F-35 gibi kritik askeri programların 2026 savunma gelirleri içinde çok büyük bir pay tutacağını öngörerek savunma odaklı büyümesini perçinliyor.