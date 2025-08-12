Havacılık sektöründe iki yeni transfer

Alp Er Tunga Ersoy, Jazeera Airways tarafından işletilen Kuveyt Uluslararası Havalimanı’ndaki Terminal 5’in Genel Müdürü olarak göreve başladı.

Son yıllarda Ortadoğu’da sayıları hızla artan düşük maliyetli havayolu şirketleri aynı zamanda operasyonlarını kendilerine ayrılan terminallerden yapıyor. Bunun nedeni, düşük maliyetli havayollarının daha hızlı ‘turn around’ olarak adlandırılan yerdeki geçirdikleri kısıtlı süre. Bu durum da terminal operasyonuna yansıyor.

Kuveyt merkezli Jazeera Airways, Kuveyt Uluslararası Havalimanı’ndaki Terminal 5’i de işletiyor. Artık Terminal 5’ten Alp Er Tunga Ersoy sorumlu.

Kapasite büyüyor

Gelişmeyi sosyal medya hesabı üzerinden aktaran Alp Er Tunga Ersoy, şunları söyledi:

“Orta Doğu’nun ilk özel Düşük Maliyetli Havayolu ve terminal operatörü olan Jazeera Airways tarafından işletilen Kuveyt Uluslararası Havalimanı’ndaki Terminal 5’in Genel Müdürü olarak atandığımı paylaşmaktan onur duyuyorum.

Önceki deneyimlerimden, başarılı havalimanı yönetiminin sadece operasyonel mükemmellik değil, aynı zamanda vizyon, uyarlanabilirlik ve insan odaklı liderlik gerektirdiğini öğrendim. Bu değerleri Jazeera Airways ile bu heyecan verici yeni yolculuğa getirmekten heyecan duyuyorum.

Jazeera Airways Yönetimi’ne kendilerine duydukları güven için en içten teşekkürlerimi sunarım.”

Güçlü ise TAV çatısı altında geçen kariyeri boyunca, TAV Tunisia CEO’luğu ve Havaş Genel Müdür Yardımcılığı dahil olmak üzere birçok üst düzey yöneticilik görevinde bulunmuş; operasyonel verimlilik, finansal yeniden yapılanma ve stratejik büyüme süreçlerine liderlik ederek grup şirketlerinin sürdürülebilir gelişimine önemli katkılar sağlamıştır.

