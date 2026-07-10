Havacılıkta dev satın alma hamlesi: Apollo'dan easyJet'e 5,7 milyar sterlinlik teklif

easyJet, hafta başında yaptığı açıklamada, ABD'li yatırım şirketi Castlelake'in 5,5 milyar sterlinlik satın alma teklifini kabul etmeyi planladığını ve şirketle prensipte anlaşıldığını bildirmişti.

Ancak hava yolu şirketinden bugün yapılan açıklamaya göre, ABD'li özel sermaye firması Apollo easyJet'i satın almak için 5,7 milyar sterlin teklif verdi ve böylece Castlelake'i devre dışı bıraktı.

easyJet yönetim kurulu, hisse başına 7,15 sterline karşılık gelen ve tamamı nakit olarak sunulan söz konusu teklifi hissedarlarına tavsiye etmeyi planladığını duyurdu.

Merkezi Londra'daki Luton Havalimanı'nda bulunan uygun maliyetli hava yolu şirketi easyJet, 38 ülkede 164 havaalanında faaliyet gösteriyor ve 19 bin kişiyi istihdam ediyor.