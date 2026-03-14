Havacılıkta 'İran' alarmı: Hint devleri hükümetten acil destek istedi

Orta Doğu semalarında yoğunlaşan askeri ve siyasi riskler, sivil havacılık sektörünü ağır bir operasyonel krizin eşiğine getirdi. Hindistan'ın en büyük havayolu şirketleri IndiGo ve Air India, İran hava sahasının kısıtlanması veya tamamen kapatılması ihtimaline karşı hükümete resmi başvuruda bulundu. Şirketler, değişen rotaların yarattığı devasa maliyet yükünün sürdürülebilir olmadığını net bir dille ortaya koyarak Sivil Havacılık Bakanlığı ile acil durum masasına oturdu.

Uzayan rotalar ve kontrolsüz maliyet artışı

İran hava sahası üzerindeki kısıtlamalar, Hindistan’dan Avrupa ve Kuzey Amerika’ya yapılan stratejik uçuşların rotalarını zorunlu olarak değiştirdi. Yeni rotalar uçuş sürelerini ortalama 45 ila 90 dakika arasında uzatırken, havacılık yakıtı tüketiminde %20’ye varan kontrolsüz artışlar yaşanıyor. Bu durum sadece yakıt giderlerini patlatmakla kalmıyor; pilot ve kabin ekiplerinin yasal çalışma saatlerini sınır değerlere çekerek şirketleri ek personel planlaması yapmaya zorluyor.

Masadaki talepler: Vergi indirimi ve muafiyet

Havayolu yönetimleri, operasyonel sürekliliği korumak adına hükümetten somut bir destek paketi talep ediyor. Masadaki temel başlıklar; yakıt üzerindeki vergilerin geçici olarak askıya alınması, havalimanı iniş ücretlerinde muafiyet sağlanması ve oluşan operasyonel zararların doğrudan tazmin edilmesini kapsıyor. Hükümet kanadı ise bu maliyet artışlarının bilet fiyatlarına yansıyarak genel enflasyon üzerinde yaratacağı baskı senaryoları üzerinde çalışıyor.

Küresel tedarik zincirinde yeni bir kırılma

Hindistan’ın Doğu ile Batı arasındaki stratejik konumu, yaşanan bu aksaklıkların yolcu taşımacılığının ötesine geçerek küresel hava kargo trafiğini de vuracağını gösteriyor. Rotaların uzaması tedarik zincirinde yeni gecikmelere yol açarken, küresel ticaret akışında da ciddi aksamalar kapıda bekliyor. Sivil havacılık trafiğindeki bu daralma, küresel ekonomik dengeler açısından kritik bir kırılma noktası teşkil ediyor.