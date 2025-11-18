Havada heyecan dolu anlar: Filipinli yolcu THY uçağında doğum yaptı

Hüseyin ASLIYÜCE

Türk Hava Yolları’nın (THY) dün İstanbul-Manila seferini yapan uçağında doğum sancıları artan Filipinli yolcu doktor ve kabin ekibinin çabalarıyla doğum yaptı. Doğum sonrası uçuş ekibi Filipinli anne ve bebekle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Edinilen bilgiye göre, THY’nin İstanbul Havalimanı’ndan saat 02:00 sıralarında kalkan TK-84 sefer sayılı TC-LJG kuyruk tescilli Boeing 777 tipi uçak Manila seferini yapmak üzere havalandı.

Uçak havada iken hamile olan Filipinli yolcunun doğum sancıları artmaya başladı. Uçakta doktor anons edildi ve kabin ekibi ile beraber sancıları artan yolcuya ilk müdahaleyi doktor yaptı.

Uçakta bulunan doktor ve kabin ekibinin müdahalesi ile Filipinli yolcunun doğumu sağlıklı bir şekilde gerçekleştirildi. Uçak Manila hava sahasına girince uçağın pilotu durumu Manila Hava Trafik Kontrolör kulesine bildirdi.

Uçağın inişinin ardından hazır bekleyen ambulansa Filipinli anne ve bebek binerek hastaneye götürüldü. THY yolcu ve annenin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.