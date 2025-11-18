  1. Ekonomim
  2. Şirket Haberleri
  3. Havada heyecan dolu anlar: Filipinli yolcu THY uçağında doğum yaptı
Takip Et

Havada heyecan dolu anlar: Filipinli yolcu THY uçağında doğum yaptı

İstanbul’dan Manila’ya giden THY uçağında ender rastlanan bir olay yaşandı. Filipinli bir yolcunun doğum sancıları havadayken başladı. Kabin memurları ve uçakta bulunan doktorun hızlı müdahalesiyle doğum sorunsuz şekilde gerçekleşti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Havada heyecan dolu anlar: Filipinli yolcu THY uçağında doğum yaptı
Takip Et

Hüseyin ASLIYÜCE

Türk Hava Yolları’nın (THY) dün İstanbul-Manila seferini yapan uçağında doğum sancıları artan Filipinli yolcu doktor ve kabin ekibinin çabalarıyla doğum yaptı. Doğum sonrası uçuş ekibi Filipinli anne ve bebekle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Edinilen bilgiye göre, THY’nin İstanbul Havalimanı’ndan saat 02:00 sıralarında kalkan TK-84 sefer sayılı TC-LJG kuyruk tescilli Boeing 777 tipi uçak Manila seferini yapmak üzere havalandı.

Uçak havada iken hamile olan Filipinli yolcunun doğum sancıları artmaya başladı. Uçakta doktor anons edildi ve kabin ekibi ile beraber sancıları artan yolcuya ilk müdahaleyi doktor yaptı.

Uçakta bulunan doktor ve kabin ekibinin müdahalesi ile Filipinli yolcunun doğumu sağlıklı bir şekilde gerçekleştirildi. Uçak Manila hava sahasına girince uçağın pilotu durumu Manila Hava Trafik Kontrolör kulesine bildirdi.

Uçağın inişinin ardından hazır bekleyen ambulansa Filipinli anne ve bebek binerek hastaneye götürüldü. THY yolcu ve annenin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Şirket Haberleri
AJet'ten yeni rota: Biletler 79 dolardan satışa sunuldu
AJet'ten yeni rota: Biletler 79 dolardan satışa sunuldu
Vodafone'dan özel numara hizmetine yeni alan kodu
Vodafone'dan özel numara hizmetine yeni alan kodu
Migros/Özgür Tort: Gıda arz güvenliği için yerel üretime daha fazla destek verilmeli
Migros/Özgür Tort: Gıda arz güvenliği için yerel üretime daha fazla destek verilmeli
Otomotiv devi VADEN dünyanın iki büyük fuarında boy gösterdi
Otomotiv devi VADEN dünyanın iki büyük fuarında boy gösterdi
Sintek Group OYAK Çimento’nun kapasite artış projesinde görev alıyor
Sintek Group OYAK Çimento’nun kapasite artış projesinde görev alıyor
Trendyol’dan e-ihracatta kasım rekoru: Bir günde 600 bin paket Türkiye’den yola çıktı
Trendyol’dan e-ihracatta kasım rekoru: Bir günde 600 bin paket Türkiye’den yola çıktı