Havuz araçları, TEB Arval ile dijitalleşiyor

TEB Arval, sürdürülebilir mobilite ve sosyal sorumluluk hedefleri doğrultusunda kullanıcı dostu yeni mobilite çözümlerini hayata geçirmeye devam ediyor. Firmaların araç paylaşımı ihtiyacını verimli bir şekilde yönetmek üzere özel olarak geliştirilen TEB Arval Kurumsal Araç Paylaşımı dijital çözümü filo kiralama sektöründe bir yeniliğe daha imza atıyor. Kullanıcılarına havuz araçlarını akıllı bir sistem aracılığıyla yönetme imkanı tanıyan uygulama ile, filo yöneticileri artık tüm süreçleri online olarak takip edebilirken, çalışanlar da araçlarına erişim ve kullanım ile ilgili tüm detayları akıllı telefonlarıyla kolaylıkla gerçekleştirebiliyor.

Mobilite maliyetlerinden tasarruf imkanı

TEB Arval Kurumsal Araç Paylaşımı sayesinde daha etkin ve verimli yönetilen havuz araç filosunun kullanımı artarken, taksi ve benzeri diğer giderler azalacağından; işverenler toplam mobilite maliyetlerinden tasarruf etme şansı yakalıyor. Detaylı raporlama ve anlık takip imkânı sayesinde temizlik, ceza, hasar gibi beklenmedik giderler ve sürüş güvenliği ise daha iyi analiz edilebiliyor. Kurumsal araç paylaşım alanında bir ilk olma özelliği taşıyan uygulama, işletmelere özel olarak tasarlanmış kullanıcı dostu bir arayüz sunuyor.

Prosedürleri dijitalleştiriyor

TEB Arval'in yeni çözümü “Kurumsal Araç Paylaşımı” ile ilgili bilgi veren TEB Arval Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Ergin Morkoç, “Uygulama sayesinde ‘Havuz aracı nerede?’, ‘Anahtar kimde?’, ‘Araç ne zaman müsait olacak?’, ‘Aracı kim, ne zaman kullandı?’ gibi sorular da tarihe karışıyor. TEB Arval Kurumsal Araç Paylaşımı ile çalışanlar kendilerine tanımlanmış havuz araçlarına dair detayları görüp uygun zaman için rezervasyon yapabilecek, akıllı telefonlarını araç anahtarı olarak kullanarak aracın kapılarını açıp yolculuklarına başlayabilecek. Böylece filo yöneticilerinin iş yükünün azalmasını sağlarken, kağıtla takip edilen talep/onay prosedürlerini de tamamen dijitale taşıyoruz.” dedi.