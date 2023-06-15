Hayat Hastanesi, enerjisini güneşten alacak

ALİ ŞAHİN/BURSA

Hayat Hastanesi gerçekleştirdiği GES yatırımı ile ihtiyacı olan elektriği güneşten elde ederken, doğalgaz, kömür vb. fosil yakıt tüketimin önüne geçmiş olacak. Yeni enerji yatırımı hakkında bilgi veren Hayat Hastanesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Koordinatörü Betül Kabalar “Kısa süre önce faaliyete geçirdiğimiz bu projemiz ile birlikte sıfır karbon hastane olma yolunda önemli bir yol katetmiş olacağız. Günümüzün ve geleceğin en temiz enerji modelini güneş enerji santralleri oluşturuyor. Orhaneli’nin Sırıl Mahallesi’nde 54 bin metrekare marjinal tarım arazimizde 3 MW Güneş Enerji Santrali kurduk. 2,5 milyon dolarlık bir yatırımla 2022 yılında 6 bin 600 panelin montajını tamamladık. Yangın güvenliği, uzaktan izleme sistemleri, kamera sistemlerinin kurulmasıyla Aralık ayında santralimizi devreye aldık. Santralimiz yıllık 4 milyon 400 bin KWH enerji üretimi yapacak ve enerji ihtiyacımızın %100’ünü karşılayacak. GES ile yıllık 2 bin 973 ton karbon salınımı azaltılacak ve 51 bin 480 ağaç kazanımı olacaktır” diye konuştu.

“Kağıtsız Hastane”

Sürdürülebilir bir yaşam ve gelecek için 'kağıtsız hastane' projesini de yürütmeye devam ettiklerini belirten Kabalar, “Bu proje ile yıllık 16 ton kağıt israfının önüne geçmeyi planlıyoruz. Aynı zamanda pandemi döneminde geliştirmiş olduğumuz mobil yazılım ile hastalarımızın tahlil, tetkik ve diğer işlemlerini tablet üzerinden takip etmekteyiz. Hekim laboratuvar, patoloji ve görüntüleme sonuçlarını hastasının odasında çok rahat bir şekilde takip edebiliyor. Bu da hem hekime hem de hemşireye ciddi anlamda zaman kazandırıyor" dedi.