Hayat Kimya, Commercial International Bank ile yatırım finansman anlaşması imzaladı

Hayat Kimya, uluslararası büyüme hedeflerine katkı sağlayacak önemli bir yatırım finansman anlaşmasına imza attı. Şirket, Mısır'ın en büyük özel bankalarından Commercial International Bank (CIB) ile 40 milyon euro tutarında yatırım finansman anlaşması gerçekleştirdi. Düzenlenen törende anlaşmayı Hayat Kimya Finanstan Sorumlu Başkan Yardımcısı Hüseyin Okur, Hayat Kimya Global Hazine Direktörü Ayla Hacıahmetoğlu ve CIB Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Amr Y. El Ganainy imzaladı. Sağlanan yeni finansmanın Hayat Kimya'nın uluslararası operasyonlarının güçlendirilmesi ve büyüme stratejisinin desteklenmesi amacıyla kullanılması planlanıyor.

8 ülkedeki 28 üretim tesisiyle 100’den fazla ülkeye ulaşan Hayat Kimya’nın Mısır'da 800 milyon dolar yatırımı bulunuyor. Şirket ülkedeki üretim gücü ve ihracat kapasitesiyle bölge ekonomisine katkı sağlamaya devam ediyor.

“Global ölçekteki yatırımlarımız ile büyüme yolculuğumuza hız kesmeden devam edeceğiz”

Sağlanan finansmanın Hayat Kimya’nın küresel ölçekteki gücünün bir karşılığı olduğunu söyleyen Hayat Kimya Finanstan Sorumlu Başkan Yardımcısı Hüseyin Okur, “Türkiye ana üretim ve yönetim üssümüz olmaya devam ederken global stratejimiz doğrultusunda dünyanın farklı yerlerinde yatırımlar yapmaya devam ediyoruz. Mısır, Hayat Kimya için stratejik önceliğe sahip pazarlardan biri. Mısır’da bugüne kadar 800 milyon dolar yatırım gerçekleştirdik. Mısır’ın önde gelen bankalarından olan Commercial International Bank (CIB) tarafından sağlanan 40 milyon euroluk yatırım finansmanını bize duyulan güvenin somut bir başka göstergesi olarak görüyoruz. Finansal altyapımızı güçlendiren bu anlaşma global büyüme stratejilerimize önemli bir katkı sağlayacak” diye konuştu.