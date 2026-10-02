Hayat Kimya’dan Kocaeli’ye 80 milyon dolarlık yatırım

Bingo, Molfix, Molped, Familia ve Papia gibi markalarıyla 100’den fazla ülkede milyarlarca haneye ulaşan Hayat Kimya, Türkiye’deki üretim gücünü yeni yatırımlarla desteklemeye devam ediyor. Kocaeli’de gerçekleştirilecek yaklaşık 80 milyon dolarlık yatırımın 58,2 milyon dolarlık bölümü depo altyapısının geliştirilmesine, 20,4 milyon dolarlık bölümü ise deterjan üretim altyapısının güçlendirilmesine ayrılacak.

Yatırımın 58,2 milyon dolarlık bölümünü oluşturan depo yatırımı kapsamında, endüstriyel otomasyon sistemleriyle desteklenecek yeni depo altyapısıyla operasyonel verimliliğin daha da artırılması, kaynak kullanımının ve lojistik hareketlerin daha etkin yönetilmesi hedefleniyor. Bu sayede iş süreçlerinin optimize edilmesinin yanı sıra tesisin çevresel etkisinin ve karbon ayak izinin azaltılmasına da katkı sağlanması amaçlanıyor.

20,4 milyon dolarlık deterjan yatırımıyla ise Hayat Kimya’nın Türkiye’deki deterjan üretim altyapısının, üretim kapasitesinin ve ürün çeşitliliğinin daha da güçlendirilmesi hedefleniyor. İleri teknolojiye dayalı üretim sistemleriyle hayata geçirilecek yatırımın, şirketin değişen tüketici beklentilerine ve büyüyen pazar ihtiyaçlarına daha hızlı yanıt verme kabiliyetini güçlendirmesi bekleniyor.

“Türkiye’deki üretim gücümüzü yeni yatırımlarla desteklemeye devam edeceğiz”

Hayat Kimya Operasyonlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı İbrahim Güler, yatırımlara ilişkin şunları söyledi:

“Türkiye, Hayat Kimya’nın doğduğu, büyüdüğü ve global yolculuğunun temellerini attığı stratejik bir pazar olmanın ötesinde, bugün global büyümemizi destekleyen güçlü üretim merkezlerimizden biri. Kocaeli’deki üretim kampüsümüze gerçekleştirdiğimiz yaklaşık 80 milyon dolarlık yatırım, Türkiye’ye ve uzun vadeli büyüme vizyonumuza duyduğumuz güvenin somut bir göstergesi. Bu yatırımla yalnızca bugünün ihtiyaçlarına yanıt

vermekle kalmıyor, geleceğin fırsatlarına hazır, daha çevik ve rekabetçi bir yapı oluşturuyoruz. Türkiye’den dünyaya değer üretmeye, ülkemizin üretim ve ihracat gücüne katkı sunmaya ve yatırımlarımızla büyümeye kararlılıkla devam edeceğiz.”