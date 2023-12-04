Hayatın her alanında “sürdürülebilir iyilik”

“Eşit olmayan yaşam koşulları, ekonomik dalgalanmalar, eğitime erişimde eşitsizlikler, her geçen gün artan beyin göçü. Bir toplumun yapısını değiştirecek sorunlarla karşı karşıyayız. Tüm bu süreçte şirketlerin de bu sorunlara karşı bakış açısı değişti. Artık şirketlerin değerleri ve başarıları, kazandıkları parayla, yıl sonundaki ciro artışıyla sınırlı değil. Yeni dönemde şirketler, sadece para kazanmakla da mükellef değil. Bir şirket, hem çalışanlarına hem müşterilerine hem tedarikçilerine hem de yaşadığı çevreye ve ülkeye olan sorumlulukla çalışmak zorunda. Biz de kurum kültürümüzde bunu hep önemsedik. Adil olmak, hesap vermek, şeffaf olmak… Bunların da temelinde, sorumlu olmak ve o sorumlulukların bilincinde topluma olumlu katkılar yapmak vardı. Ve kendimizi de, bütün sosyal projelerimizi de ona göre geliştirdik.”

Bu sözler Boyner Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Boyner’e ait.

Boyner Grup, “sorumluluk” anlayışını temel değeri haline getirmiş; kurum kültürünü bu bilinçle oluşturmuş bir şirket. İşlerinde “iyilik” yaratmaya odaklanan şirket, kendileri için modası geçmeyecek tek kavramı iyilik olarak tanımlıyor.

Boyner Grup ve tüm grup şirketleri, benimsediği ‘Sürdürülebilir İyilik Modeli’ kapsamında, toplumsal sorunların çözümü ve sürdürülebilir gelecek için sosyal sorumluluk anlayışıyla hareket etmeye ve buna yönelik projeler üretmeye odaklanıyor.

Cumhuriyetimizin 100’üncü yılını kutlarken, özellikle gençler ve çocuklar için çağdaş bir demokrasi anlayışının önemini vurgulamayı amaçlayan Boyner Grup, bu bakış açısıyla aydınlık gelecek umudunun bir parçası olan AIMA’nın 25 yıldır destekçileri arasında yer alıyor.

Ümit Boyner’le Ayvalık Müzik Akademisi AIMA gecesinde bir araya geldik.

Müzikle gençlerin yolunu aydınlatan AIMA

AIMA, Türkiye’de çoksesli Batı müziğinin yaygınlaşmasına yönelik kıymetli çalışmalarıyla tanınan Filiz Ali önderliğinde Ayvalık sınırlarını çoktan aşmış, çeyrek asrı geride bırakırken kazanımlarını dünya çapına yaymayı başarmış bir organizasyon.

Evrensel bir dil olan müzikle binlerce gencin yolunu aydınlatmayı, onların kariyer yolculuklarına ışık tutarak geleceğe taşımayı hedefleyen AIMA’nın en büyük farkı ise, bunu tam 25 yıldır ayrıştırıcı değil kapsayıcı ve birleştiren kimliğiyle yapmayı başarıyor olması.

Enstrüman ustalık sınıfları, yurtdışında klasik müzik eğitiminin önemli bir parçası olarak değerlendiriliyor. Türkiye’de bunun yaygınlaşmasında, özellikle de yurtdışından önemli virtüözlerin Türkiye’nin çeşitli konservatuvar ve müzik bölümlerinde okuyan gençlerle buluşmasında, AIMA kilit bir rol üstleniyor. Hatta bu alanda, Türkiye’deki en uzun soluklu, öncü kurumlardan biri.

Bu yıl 25. Yaşını kutlayan AIMA, Cumhuriyetin 100. Yaşına özel bir beste yarışması gerçekleştirdi. Kazanan bestenin sergilendiği gecede heyecanı gözlerinden okunan Ümit Boyner, AIMA hikayesinin Boyner Grup için önemini şöyle anlatıyor: “AIMA’yı çok önemsiyoruz. Ayvalık Müzik Akademisi hikayemiz 1998’e dayanıyor. Cem Boyner ile birlikte kişisel olarak başladığımız AIMA sponsorluğu şu anda Boyner Grup desteğiyle devam ediyor. 1998’de Filiz Ali ile tanıştık. Ayvalık›ta böyle bir akademiyi hayata geçirmek istiyordu. Biz de ona evimizi açtık. 20 öğrenci ile çalışmalar başladı. Sonrasında Suna Kan, İdil Biret gibi çok sayıda virtüöz sanatçı gönüllü bir şekilde ders verdi. Ve bu desteklerle AIMA 25’inci yılına geldi. Bu süre boyunca hem Türkiye’yi tanıttılar hem de kendilerini geliştirdiler. Tabi buradaki ne büyük gurur ve mutluluk Filiz Hanım’ın.”

ÖNCELİĞİMİZ KAPSAYICILIK VE ÇEŞİTLİLİK

Ümit Boyner, “Boyner Grup’un imza attığı her proje, her çalışma ve yatırımın önceliği, kapsayıcı olması ve çeşitlilik içermesi. Hedefimiz ‘iyiliğin’ çoğaltılmasına aracı olabilmek” diyor. Ümit Boyner’den bu amaçla hayata geçirilen projeleri dinledik.

■ İyi İşler: 2015’te başlayan ‘İyi İşler’ projesiyle, kadın girişimcilerin güçlenerek yoluna devam etmesine katkı sağlanıyor. Proje 2018 yılından bu yana Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) iş birliğiyle devam ediyor. Altıncı dönem eğitimleri şubat ayında sona eren İyi İşler’den bu şu ana 119 kadın girişimci mezun oldu.

■ Seninle Tamam: Proje, çeşitli nedenlerden dolayı çalışma hayatına ara vermek durumunda kalmış kadınlara iş imkanı sunulması ve yeni istihdam modellerinin yaratılması hedefledi. Boyner Mağazalarında Kadınlara geç kalmış hissetmeden çalışma, kazanma ve meslek sahibi olma fırsatı sunuldu. Şu ana kadar 20 kadın istihdam edildi.

■ Yarınlar Büyüsün: Ebeveynlik konusunu bütünüyle ele alan destekleyici politikalar geliştirilen bir proje, uzatılmış babalık izni, evlat edinme izni, doğum sonrası anne ve baba için psikolojik destek, diyetisyen hizmeti ve çocuk gelişimi eğitimini kapsayan birçok destek sunuyor. Proje kapsamında, Boyner Grup’ta babalık izni 1 haftalık yasal süreye ek olarak 3 hafta ücretli izin ile toplamda 4 haftaya çıkarıldı.

■ Biriz Birlikteyiz: 2022 yılı içinde hayata geçirilen proje ile grup çalışanlarının maruz kalabileceği şiddete karşı her zaman yanlarında olduğunun taahhüdünü verildi. Proje ile Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)’nun 190 Sayılı Şiddet ve Tacizin Önlenmesi Sözleşmesi’ni imzalayan ilk perakende şirketi oldu.

■ Mor Yerleşke projesine destek: Boyner Grup depremin ardından yaptığı acil yardımları kalıcı projelere dönüştürmek amacıyla bölgedeki kadın, çocuk ve yaşlılara destek olmak için harekete geçerek Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu’nun (TKDF) Mor Yerleşke projesine destek oldu. Toplamda 25 yerleşkeden oluşan projeye 14 Mor Yerleşke ile destek verildi. Şubat 2023’de başlayan projeyle Boyner Grup, ortalama 3 bin kadın ve çocuğa destek oluyor.

■ Buluşum Platformu: 2015 yılında sosyal girişimcileri desteklemek için Boyner Vakfı’nın itici gücü ile bir kitlesel fonlama platformu olarak çalışmalarına başlayan Buluşum Platformu, sosyal girişimcilere cesaret vererek maddi destek sağlıyor.