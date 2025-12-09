Hayat’ın Trijenerasyon Tesisi çifte ödülün sahibi oldu

Bingo, Molped, Molfix, Familia gibi 16 güçlü markasıyla hızlı tüketim sektöründe faaliyet gösteren Hayat Kimya, Kocaeli’de bulunan üretim üssündeki faaliyetleriyle hem Türkiye’de hem de dünyada milyonlarca insanı Hayat kalitesi ile buluşturmaya devam ediyor. “Kaynaklara ve insanlığa karşı sorumluluk bilincinin sürdürülebilir gelecek mücadelesinin ayrılmaz bir parçası” olduğunu kabul eden şirket, bu anlayışla 2018 yılında Trijenerasyon Tesisi projesini hayata geçirdi. Bu proje kapsamında da elde ettiği enerji verimliliği ve yenilikçi enerji çözümleriyle İklim ve Sürdürülebilirlik Ödülleri’nden Altın Ödül kazanırken KS Zirvesi kapsamında gerçekleşen Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına Değer Katan Kuruluş Ödülleri’nden de ödül ile döndü.

Gelecek nesillere yaşanabilir bir çevre bırakma hedefiyle iş sürekliliğini çevresel farkındalıkla birlikte ele alan şirket iklim değişikliğiyle mücadelede kararlı adımlar atmaya devam ediyor. Bu kapsamda hayata geçirilen enerji verimliliği projeleriyle karbon ayak izini azaltmaya yönelik somut katkılar sağlıyor ve trijenerasyon tesisi gibi uygulamalarla da atmosfere salınan ısının sıcaklık derecesi düşürülerek bölgesel iklim üzerindeki olumsuz etkiler en aza indiriliyor.

Trijenerasyon tesisi projesi kapsamında toplamda 21 bin 314 Kilowatt (kW) doğal gaz enerjisi tüketimiyle sistemden 9 bin 730 kW elektrik ve 8 bin 646 kW ısı enerjisi elde edilip doğrudan proseslerde kullanılıyor. Bu akıllı dönüşüm sayesinde üretimin her aşamasında ihtiyaç duyulan enerji yerinde üretilip yerinde tüketiliyor; enerji kayıpları minimize edilirken sistemin genel verimliliği %86 gibi bir orana ulaşıyor.

Proje endüstriyel enerji yönetiminin geleceği için örnek teşkil ediyor

Trijenerasyon tesisi projesi ile kampüsteki tüm enerji verileri dijital ortamda anlık olarak izleniyor; verimlilik, maliyet ve performans gibi kritik parametreler operatörler tarafından sürekli takip ediliyor. Bu sürecin bir sonraki adımında, kontrol mekanizmasının tamamen yapay zekaya devredilmesi hedefleniyor. Böylece, enerji üretim süreçleri yapay zeka tarafından modellenerek sistemin öğrenme ve optimizasyon kabiliyetleriyle en verimli ve en düşük maliyetli çalışma rejiminin belirlenmesi sağlanacak. Projenin sonunda ortaya çıkacak model, yalnızca bu tesis için değil; endüstriyel enerji yönetiminin geleceği için de örnek teşkil edecek bir referans uygulama olacak.

Kocaeli fabrikasında başarıyla uygulamaya alınan bu modelin ardından, diğer üretim sahalarında da benzer enerji verimliliği projelerinin hayata geçirilmesi planlanıyor. Yakın vadede bu alandaki yatırımların daha da büyümesiyle birlikte projenin etkisi geniş bir alana yayılacak ve iş süreçlerinde verimlilik artarken, iklim kriziyle mücadelede de güçlü bir adım atılmış olacaktır.