Hayhay Finansal Hizmetler Grubu’nda yeni dönem

Türkiye’nin yenilikçi dijital finans markalarından Hayhay, yönetim kadrosunu sektörün deneyimli isimlerinden Adem Aykın ile güçlendirdi. 25 yılı aşkın global finans ve teknoloji tecrübesine sahip Aykın, Hayhay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’nin Genel Müdürü olarak göreve başladı.

Hayhay Finansal Hizmetler Grubu, 2026 yılı hedefleri doğrultusunda dijital finans alanında büyümesini hızlandırmayı, yeni hizmet alanlarına açılmayı ve kullanıcı deneyimini teknolojiyle yeniden tanımlamayı hedefliyor. Şirket, artan işlem hacmi ve kullanıcı tabanına paralel olarak idari yapılanmasını da güçlendiriyor.

Küresel deneyim, güçlü teknoloji vizyonu

Kariyerine Finansbank A.Ş.’nin IT Yazılım ekibinde başlayan Adem Aykın, ardından Finansbank iştiraki IBTECH’te Yazılım Direktörü olarak görev aldı. Daha sonra 6 yıl boyunca Rusya’da Credit Europe Bank’ta Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcılığı görevini üstlenen Aykın, bu süreçte birçok uluslararası projeye liderlik etti.

Türkiye’ye dönüşünde Fibabanka’da 8 yıl boyunca Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptıktan sonra, bankanın fintech yatırımlarını yöneten Finberg’in Genel Müdürlüğü’nü üstlendi. 2020 yılında Birleşik Ödeme’de CTO olarak göreve başlayan Aykın, şirketin yeniden yapılanma ve büyüme döneminde önemli teknoloji dönüşümlerine imza attı.

2021 yılında şirketin değişen ismi ve vizyonuyla United Payment çatısı altında yürütülen birçok uluslararası projeye katkı sağlayan Aykın, Genel Müdürlük koltuğundaki yönetim sorumluluklarının yanı sıra iş geliştirme ve uluslararası projelerde de kilit rol oynadı. Bu süreçte edindiği organizasyonel dönüşüm, teknoloji yönetimi ve stratejik liderlik deneyimleriyle, Hayhay’da yeni bir büyüme döneminin temellerini atması bekleniyor.

“Hayhay’da yeni bir büyüme dönemi başlıyor”

Yeni göreviyle ilgili değerlendirmede bulunan Adem Aykın, şunları söyledi:

“Hayhay, kısa sürede kullanıcılarının güvenini kazanarak Türkiye’nin dijital finans dünyasında dikkat çeken markalarından biri haline geldi. Önümüzdeki dönemde büyüme ve yeni hizmet alanlarında ilerlemeyi, teknolojik altyapımızı güçlendirerek finansal hizmetlerde verimlilik ve erişilebilirlikte yeni bir standart yaratmayı hedefliyoruz. Hayhay’ın enerjisi ve vizyonuyla yeni bir büyüme dönemine adım atıyoruz.”

 

