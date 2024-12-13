Hazır giyim devi yılın 3. çeyreğinde net kârını artırdı

Zara, Massimo Dutti, Oysho, Zara Home, Pull& Bear, Oysho gibi markalarının sahibi Inditex 2024'ün ilk dokuz ayında, ekiplerin yaratıcılığı, tam entegre mağaza ve çevrimiçi iş modelinin güçlü bir şekilde uygulanması sayesinde çok güçlü bir performans sergilemeye devam etti.

Açıklamada şöyle denildi:

"Sonbahar/Kış koleksiyonları müşteriler tarafından çok iyi karşılandı. 2024'ün ilk dokuz ayında, sabit döviz kurlarıyla satışlar yüzde 10,5 artış göstererek hem mağazalarda hem de çevrimiçi ortamda çok tatmin edici bir gelişme kaydetti. Satışlar tüm konseptlerde olumlu seyretti. Satışlardan elde edilen marjlarımız gelir tablosundaki farklı kalemlerde oldukça sağlıklı bir seviyede devam ediyor.

2024'ün ilk dokuz ayında satışlar yüzde 7,1 artışla 27,4 milyar Euro 'ya ulaştı.

Brüt kâr, yüzde 7,2 artarak 16,3 milyar Euro oldu. Brüt kâr marjı yüzde 59,4'e ulaştı (2023'ün ilk dokuz ayına göre yüzde 4 artış gösterdi).

Tüm gider kalemlerinde olumlu bir gelişim gözlemlendi. Faaliyet giderleri, satış büyümesinin altında kalarak yüzde 7,0 oranında arttı.

FAVÖK (EBITDA) yüzde 7,2 artışla 8,0 milyar Euro 'ya ulaştı. Faaliyet kârı (EBIT) yüzde 9,3 artarak 5,7 milyar Euro oldu.

Vergi öncesi kâr (PBT) yüzde 9,9 artışla 5,8 milyar Euro'ya çıktı. Net kâr yüzde 8,5 artarak 4,4 milyar Euro'ya ulaştı.

Güçlü nakit akışı yaratmaya ve işimize yeniden yatırım yapmaya devam ediyoruz. Net nakit pozisyonu yüzde 3,0 artışla 11,8 milyar Euro oldu.

2023 mali yılına ait hisse başına 0,77 Euro nihai temettü, 4 Kasım 2024'te ödendi.

Sonbahar/Kış koleksiyonları müşterilerimiz tarafından olumlu bir şekilde karşılanmaya devam ediyor. Sabit döviz kurlarıyla, 1 Kasım-9 Aralık 2024 tarihleri arasında mağaza ve çevrimiçi satışlar, 2023'ün aynı dönemine kıyasla yüzde 9 arttı."