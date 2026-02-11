HBM4 açıklaması sonrası Samsung hisseleri toparlandı

Samsung Electronics’in hisseleri, geçtiğimiz günlerde yaşanan değer kaybının ardından yeniden yükselişe geçti. Hisselerdeki toparlanma, HBM4 yüksek bant genişlikli bellek teknolojisinin performans ve enerji verimliliği açısından sağladığı avantajların açıklanmasının ardından gerçekleşti. HBM4’ün özellikle yapay zeka uygulamalarında kritik bir rol oynaması ve şirketin bellek pazarındaki konumunu güçlendirmesi bekleniyor.

HBM4’e uluslararası talep artıyor

HBM4 platformunun öncelikli müşterisi Nvidia olarak açıklandı. Platforma olan talep, Ukrayna’daki operasyonel kullanım sonrası artış gösterdi ve bu durum farklı ülkelerden gelen siparişleri doğrudan etkiledi. Artan talep, Samsung Electronics’in teknoloji ve üretim kapasitesine olan güveni güçlendirdi ve hisselerde toparlanmayı hızlandırdı.

HBM4 teknolojisinin pazara sunulmasıyla birlikte Samsung Electronics, yüksek bant genişlikli bellek segmentindeki kapasitesini genişletti ve rekabet gücünü artırdı. Bu gelişme, şirketin bellek alanındaki stratejik yatırımlarının piyasa tarafından izlendiğini ve finansal beklentilerle uyumlu olduğunu gösterdi.

HBM4 yatırımları ve üretim kapasitesi, önümüzdeki dönemde Samsung Electronics’in bellek pazarındaki konumunu daha da güçlendirecek. Yatırımcılar, yeni teknoloji ve ürünlerin finansal performansa etkilerini izlemeye devam ediyor.