HDI Fibaemeklilik BES yatırım fonu seçeneklerini artırdı

HDI Fibaemeklilik, bireysel emeklilik sistemi katılımcılarının farklı yatırım tercihlerine yönelik fon seçeneklerini artırdı. Şirket, portföyüne Kıymetli Madenler Emeklilik Yatırım Fonu ile Sanayi Şirketleri Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu’nu ekleyerek toplam fon sayısını 45’e çıkardı.

Yeni fonlardan Kıymetli Madenler Emeklilik Yatırım Fonu, ağırlıklı olarak altın ve diğer değerli metallere yatırım yaparak portföy çeşitliliği arayan katılımcılara alternatif sunuyor. Sanayi Şirketleri Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ise Türkiye’de üretim ve sanayi sektörüne odaklanan hisse senedi ağırlıklı yatırım modeliyle öne çıkıyor.

Şirket, halen 13 farklı portföy yönetim şirketiyle çalışırken bu sayıyı kısa vadede 15’e çıkarmayı planlıyor. BES katılımcıları, mevzuat kapsamında yılda 12 kez fon dağılımı değişikliği yapabiliyor ve BEFAS platformu üzerinden yeni fonlara erişim sağlayabiliyor.