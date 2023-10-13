HDI Fibaemeklilik yönetimi, acenteleriyle buluştu

HDI Fibaemeklilik, 6-8 Ekim 2023 tarihinde Kıbrıs’ta acenteleriyle bir araya geldi. Alman sigorta devi Talanx’ın Türkiye’deki temsilcisi HDI Sigorta ve finansal teknolojiler alanındaki yatırımlarıyla öne çıkan Fibabanka ile iş ortaklığına imza atarak HDI Fibaemeklilik adıyla yoluna devam eden şirket, değişimin ardından hem acenteleriyle hem de sermayedarlarıyla buluştu. “Gücümüz Değişimde – All Star” mottosuyla gerçekleşen toplantıya HDI Fibaemeklilik Genel Müdürü Erol Öztürkoğlu, Fibabanka Genel Müdürü Ömer Mert, HDI Sigorta Genel Müdürü Firuzan İşcan, HDI Fibaemeklilik Yönetim Kurulu Başkanı Christian Sebastian Müller ve HDI Fibaemeklilik Satış Genel Müdür Yardımcısı Erhan İleri ve Türkiye’den üst düzey yöneticiler katıldı.

Toplantıda konuşan HDI Fibaemeklilik Genel Müdürü Erol Öztürkoğlu, “Kurulduğumuz günden bu yana sektörümüzde iz bırakan işlere ve yeniliklere imza atmaya, her geçen yıl iddiamızı artırmaya devam ediyoruz. Gücümüzü değişimden, iş ortaklarımız ve acentelerimiz ile kurduğumuz ilişkiden alıyoruz. Bu toplantıda acentelerimizle bir araya gelerek, 2023 yılını değerlendirdik. Güçlü bir sinerji içerisinde, 2024 için de ortak hedeflerimizi belirledik. Bu kararlılıkla sektörümüz ve ülkemiz için değer yaratmaya devam edeceğiz” dedi.

175’i aşkın ülkede faaliyet gösteren Talanx Grubu’na bağlı HDI Sigorta’nın uluslararası deneyimi ve Fibabanka'nın yeni nesil dijital bankacılık sinersijiyle sürdürülebilir bir büyüme ivmesi yakalayan HDI Fibaemeklilik, yeni proje ve yatırımlarla sektördeki iddiasını artırarak sürdürüyor. HDI Fibaemeklilik’in geleceğe yönelik vizyonu bu temel üzerinde yükseliyor.