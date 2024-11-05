HDI Sigorta, ikinci kez İş’te Eşit Kadın Sertifikası almaya hak kazandı

İnovatif yaklaşımıyla sigortacılık sektörüne öncü olacak çözümler ve ürünler geliştiren HDI Sigorta, kadınlara sunulan eşit hak ve fırsatları belgeleyen “İş’te Eşit Kadın” sertifikasını 2 yıl geçerli olacak şekilde yenilemeye hak kazandı. İlk olarak 2020 yılında bu sertifikayı alan HDI Sigorta, bu yılki zorlu değerlendirmelerden de başarıyla geçerek sertifikasını yenileme başarısı gösterdi. Denetim, Yönetim Sistemi, İstihdam Uygulamaları, İş Sağlığı ve Güvenliği & Çalışma Saatleri, Tedarikçi Zinciri ve Sosyal Etki olmak üzere 5 başlık üzerinden gerçekleşti. Denetimlerde özellikle iş hayatında cinsiyet eşitliği, kariyer gelişimi ve iş güvenliği konularında gösterilen hassasiyet ön plana çıktı.

Kadınların iş yaşamındaki rolü güçleniyor

İş dünyasında toplumsal cinsiyet eşitliğini teşvik eden adımlarıyla HDI Sigorta, yalnızca kendi sektöründe değil, Türkiye genelinde de örnek teşkil ediyor. Şirket, iş gücünün çeşitliliğini artırarak, kadınların her alanda etkin bir rol üstlenmelerine olanak tanıyor. Kadın istihdamını ve cinsiyet eşitliğini desteklemeye yönelik güçlü adımlar attıklarının altını çizen HDI Sigorta Genel Müdürü Firuzan İşcan, “Birleşmiş Milletler’in 17 Kalkınma Hedefinden biri olan toplumsal cinsiyet eşitliği kapsamında, kadınlara eşit fırsatlar tanınmasının güvence altına alınması kurumlarımıza katkısının beraberinde ulusal ve global ölçekte de bütünsel bir amaca hizmet ediyor. HDI Sigorta olarak, her zaman tüm departmanlarımızda bütün çalışanlarımıza eşit fırsatlar sunmayı ilke edindik. Kadın çalışanların potansiyellerini en iyi şekilde değerlendirebilmeleri için de adil, güvenli ve destekleyici bir çalışma ortamı yaratmaya büyük özen gösteriyoruz. Bu sertifikayı bir kez daha almaya hak kazanmak, bu konuda attığımız adımların ne kadar doğru olduğunu gösteriyor. Çalışma arkadaşlarımıza huzurlu ve güvenli iş ortamları yaratarak büyümeye devam edeceğiz” dedi.