HDI Sigorta’dan gençlere kariyerlerini inşa etme fırsatı

Sigorta sektörünün öncü firmaları arasında yer alan HDI Sigorta’nın genç yetenekleri işe alım programı olan Young Together için başvurular başladı. Sigortacılık alanında kariyer yapmak isteyen gençler için özel olarak tasarlanan program, katılımcılara uçtan uca sigortacılık deneyimi sunarken, onları profesyonel iş yaşamına adım atmaları için de destekliyor. 1 Haziran 2025’e kadar başvuruların devam edeceği “Young Together” programı; öğrenmeye meraklı, sigortacılık sektöründe fark yaratmak isteyen genç yetenekleri keşfetmeyi hedefliyor. Program süresince katılımcılar, farklı departmanlarda rotasyonlarla deneyim kazanırken, kapsamlı eğitimlerle hem teknik hem de kişisel olarak gelişim gösterebilecek. Ayrıca esnek çalışma modeli sayesinde eğitim hayatlarını sürdürürken profesyonel dünyaya da sağlam bir adım atma şansı elde edebilecekler.

Tam zamanlı ya da yarım zamanlı görev alınabilecek

“Young Together” kapsamında genç yetenekler, HDI Sigorta’nın Bilgi Teknolojileri, Finans, Raporlama, Aktüerya ve Teknik gibi önemli departmanlarında tam ya da yarı zamanlı olarak görev alacak. Programa yalnızca mühendislik, istatistik, matematik ve aktüerya bölümlerinde eğitim gören 4. sınıf öğrencileri ya da yeni mezun, en fazla bir yıllık iş deneyimine sahip, iyi derecede İngilizce bilen, analitik düşünme yeteneği gelişmiş ve takım çalışmasına yatkın adaylar başvurabiliyor.

Profesyonel bir gelişim sunuyor

“Young Together” katılımcılarına yalnızca bir iş deneyimi değil; kapsamlı bir oryantasyon ve onboarding süreci, kişisel ve teknik gelişim eğitimleri, farklı birimlerde rotasyon imkanı, HDI Sigorta’nın da bağlı bulunduğu Talanx Grup bünyesinde global rotasyon fırsatı, performans değerlendirme, düzenli geri bildirim ve mentorluk desteği süreçleriyle profesyonel gelişim sunuyor. Program aynı zamanda sosyal etkinlikler ve networking fırsatlarıyla katılımcıların kişisel ağlarını genişletmelerine de olanak tanıyor.Genç yetenekler, “Young Together” programına başvurularını internet adresi üzerinden gerçekleştirebiliyor.