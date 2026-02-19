HEAŞ ile Kocaeli Üniversitesi insan kaynağı için iş birliği yaptı

Hüseyin ASLIYÜCE

Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğünde gerçekleşen imza törenine HEAŞ Genel Müdürü Faruk Kacır, KOÜ Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk ile HEAŞ ve üniversite yöneticileri ve ilgililer katıldı.

Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) ile HEAŞ arasında İşletmede Mesleki Eğitim (İME) programının güçlendirilmesine yönelik mutabakat muhtırası imzalandı.

Sektör deneyimi kampüse taşınıyor

Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğünde imzalanan protokol, üniversitenin lisans ve ön lisans programlarında eğitim gören öğrencilerin, teorik bilgilerini HEAŞ’ın gerçek iş ortamında pratik tecrübeyle birleştirmesini hedefliyor.

İME programını merkeze alan bu iş birliği sayesinde öğrenciler; havacılık sektörünün dinamiklerini yerinde öğrenme, kariyer farkındalıklarını artırma ve profesyonel ağlarını genişletme imkânı bulacaklar.

Çok boyutlu gelişim modeli

İmzalanan protokol sadece staj imkânlarıyla sınırlı kalmayıp, çok boyutlu bir eğitim modelini kapsıyor.

İME programı ile öğrenciler, HEAŞ bünyesinde mesleki becerilerini geliştirecek; Konuk Eğitmen Programlarıyla HEAŞ bünyesindeki alanında uzman personel üniversitede ders, seminer ve söyleşilere katılarak deneyimlerini paylaşacak.

Kariyer Etkinlikleri programı ile öğrencilerin sektöre hazırlıklarını desteklemek amacıyla kurum tanıtım buluşmaları organize edilecek. Tüm bu eğitimlerin yanında İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimi de verilerek sektörel standartların yükseltilmesi için ortak çalışmalar yapılacak.

Kaçır: Geleceğin havacılarını birlikte yetiştiriyoruz

İmza töreninde açıklamalarda bulunan HEAŞ Genel Müdürü Faruk Kacır, atılan imzaların önemini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“Küresel havacılık ekosistemi içerisindeki konumunu her geçen gün daha da güçlendiren Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanımızın, her geçen yıl rekor kıran yolcu ve uçuş trafiğini sürdürebilir kılmak yalnızca fiziksel altyapı yatırımlarımızla mümkün olmayacağını biliyoruz.

Bu büyüyen yapıyı sürdürebilir kılmak, ileri teknik yetkinlikler ve nitelikli insan kaynağıyla desteklendiğinde kalıcı hale gelmektedir. HEAŞ olarak ülkemizin havacılık hedeflerine ulaşmasında en büyük gücümüzün yetişmiş insan kaynağı olduğuna inanıyoruz.

Kocaeli Üniversitesi ile hayata geçirdiğimiz bu protokolü de sadece bir staj programı değil, aynı zamanda Savunma Sanayii Başkanlığımızın başlattığı Milli Yetkinlik Hamlesinin çok kıymetli bir ayağı olarak görmekteyiz.

Gençlerimizi sektörün mutfağında, uzman kadrolarımızla birlikte yetiştirerek milli havacılık ekosistemimizi daha yetkin ve rekabetçi bir yapıya kavuşturmayı amaçlıyoruz.”

Cantürk: Üniversite sektör entegrasyonunu güçlendiriyor

Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk ise iş birliğinin önemine dikkat çekerek şöyle konuştu:

"Hızla dönüşen havacılık ve savunma sanayii ekosisteminin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağını yetiştirmek, üniversiteler için artık stratejik bir sorumluluktur.

Kocaeli Üniversitesi olarak biz, öğrencilerimizin yalnızca teorik bilgiyle değil, sektörün gerçek dinamikleriyle yetişmesini son derece kıymetli buluyoruz.

HEAŞ ile imzaladığımız bu iş birliği, üniversite–sektör entegrasyonunun güçlü bir örneğidir.

İşletmede Mesleki Eğitim programı kapsamında öğrencilerimizin sahada deneyim kazanması, konuk eğitmenlerle doğrudan sektörel bilgiye erişmesi ve kariyer etkinlikleriyle profesyonel hayata daha donanımlı hazırlanması, eğitim vizyonumuzun temel yapı taşlarını oluşturmaktadır.

Bu protokolü, sadece bugünün değil, Türkiye’nin havacılık ve savunma alanındaki gelecek hedeflerine hizmet eden stratejik bir yatırım olarak görüyoruz. Gençlerimizi, milli teknoloji hamlesine katkı sunabilecek bilgi ve yetkinliklerle donatmak için sektör paydaşlarımızla iş birliklerimizi kararlılıkla sürdüreceğiz."