Hedef Holding’de yönetim değişikliği: Namık Kemal Gökalp istifa etti

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Hedef Holding, Yönetim Kurulu Başkanı Namık Kemal Gökalp hakkında devam eden hukuki sürece ilişkin kamuoyuna açıklamada bulundu.

Holding tarafından yapılan açıklamada, Gökalp hakkındaki hukuki sürecin sürdüğü ve şirketin de süreci ilgili yetkili makamlar nezdinde takip ettiği bildirildi.

Başkanlığa Mehmet Ziya Gökalp getirildi

Hedef Holding ve iştiraklerinin kurumsal işleyişinde ve faaliyetlerinde herhangi bir aksama olmadığı bildirilen açıklamada, grubun yönetim ve operasyonel süreçlerinin mevcut görev ve yetki düzeni çerçevesinde olağan seyrinde ve kesintisiz olarak sürdüğü ifade edildi. Yönetim kurulu başkanlığı Mehmet Ziya Gökalp tarafından yürütülecek

Namık Kemal Gökalp'in bu süreçte Holding ve iştiraklerindeki yönetim kurulu başkanlığı görevlerinden istifa ettiği bildirildi. Açıklamada, Holding ve iştiraklerinin yönetim kurulu başkanlığı görevinin gerekli kurumsal karar ve yetkilendirmeler doğrultusunda Mehmet Ziya Gökalp tarafından yürütüleceği belirtildi.

Atama süreçlerinin ilgili iştirakler tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) açıklanacağı kaydedildi.

Hedef Holding’den yatırımcılara uyarı

Hedef Holding, yatırımcılar ve kamuoyundan sürece ilişkin doğrulanmamış veya spekülatif paylaşımlara itibar etmemelerini istedi. Açıklamada, yalnızca yetkili makamlar ve Hedef Holding'in resmi iletişim kanalları üzerinden yapılan açıklamaların esas alınması gerektiği belirtildi.

Kamuya açıklanması gereken gelişmelerin ilgili mevzuat çerçevesinde ve zamanında resmi kanallar aracılığıyla paylaşılacağı bildirildi.