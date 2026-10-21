Hedef Holding'den ödenemeyen borç için yeni plan

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Hedef Holding A.Ş. (HEDEF), 28 Eylül 2026 tarihinde vadesi dolmasına rağmen ödenemeyen Borsa Para Piyasası (BPP) borcunun, Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. bünyesindeki fonların tasfiye sürecinde ortaklardan sağlanabilecek mali desteklerle en kısa sürede ödenmesinin planlandığını açıkladı.

Hedef Holding'in Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yaptığı açıklamada, 28 Eylül 2026 vadeli BPP borçlanmasının daralan finansman koşulları, adli süreçler nedeniyle ortaklardan sağlanabilecek mali desteklerde yaşanan sorunlar ve ortakların yatırım yaptığı bazı yatırım fonlarının tasfiye edilmesi nedeniyle vadesinde ödenemediği hatırlatıldı.

Şirket, 28 Eylül'de ilgili kurumlara başvurarak borcun vadesinin ve koşullarının uygun görülecek teminatlarla yeniden düzenlenmesini talep etmiş, gelişmeyi 29 Eylül'de kamuoyuna duyurmuştu.

Hedef Portföy fonları olağan tasfiye sürecine alındı

Açıklamada, Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) 15 Ekim 2026 tarihli ve 70/1821 sayılı kararıyla Hedef Portföy Yönetimi A.Ş.'nin tasfiye kapsamındaki fonlarının olağan tasfiye sürecine alınmasının kararlaştırıldığı belirtildi.

Söz konusu kararın, 16 Ekim 2026 tarihli ve 2026/70 sayılı SPK Bülteni'nde yayımlandığı kaydedildi.

Borcun ödenmesi için ortaklardan mali destek sağlanması planlanıyor

Hedef Holding, BPP borcunun fonların tasfiye sürecinde ortaklardan temin edilebilecek mali desteklerle mümkün olan en kısa sürede ödenmesinin planlandığını bildirdi.

Şirket, yatırımcıların hak ve menfaatlerini koruyarak sürecin en kısa sürede sonuçlandırılması için tam destek verdiğini belirtti.

Açıklamada, borcun ödenmesine ilişkin kesin bir tarih veya tutar paylaşılmadı.