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Hedef Portföy, anında hesap açılışı ve kişiselleştirilmiş yatırım deneyimi sunacak

Saklama hesaplarını Hedef Yatırım Bankası'nda tutmaya başlayan Hedef Portföy, yatırımcılara anında hesap açma kolaylığı sağlarken, TEFAS dışı özel fonlara ve bireysel portföy yönetimi hizmetine de hızlı ve doğrudan erişim imkânı sunacak.

Haber Merkezi
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Hedef Portföy, anında hesap açılışı ve kişiselleştirilmiş yatırım deneyimi sunacak
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Türkiye'nin önde gelen portföy yönetim şirketlerinde Hedef Portföy, yatırımcı deneyimini güçlendirecek önemli bir adım attı.

Saklama hesaplarını yine Hedef Holding bünyesinde faaliyet gösteren Hedef Yatırım Bankası'nda tutmaya başlayan şirket, yatırımcılara anında hesap açma kolaylığı sunarak hem TEFAS dışı özel fonlara hem de kişiselleştirilmiş portföy yönetimi hizmetlerine doğrudan erişim imkânı sağlayacak.

Hedef Portföy, yatırım sürecinde zaman kaybını azaltmayı ve yatırımcıların ihtiyaçlarına daha hızlı yanıt vermeyi hedefliyor. Yeni uygulamayla birlikte, nitelikli yatırımcılar; kendi risk profillerine uygun özel portföy çözümlerinden faydalanabiliyor, alanında uzman portföy yönetimi ekibiyle doğrudan iletişim kurabiliyor, güncel piyasa gelişmelerine entegre edilen stratejilerle yatırımlarını yönetebiliyor.

Attıkları adımla sektörde önemli bir fark yarattıklarını belirten Hedef Holding Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Namık Kemal Gökalp, “Yatırım süreçlerini daha erişilebilir ve hızlı hale getirmeye önem veriyoruz. Aynı gün içinde hesap açılışı yapılabilmesi, yatırımcılarımızın hem özel fonlarımıza hem de bireysel portföy yönetimi hizmetimize kolayca ulaşmasını sağlıyor. Hedef Holding çatısı altındaki tüm şirketlerimizle yatırımcılara uçtan uca çözümler üretmeye devam edeceğiz” dedi.

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