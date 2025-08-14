Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. Startup Burada GSYF, Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladı

Hedef Portföy Yönetimi A.Ş.’nin kurucusu ve yöneticisi olduğu Startup Burada Girişim Sermayesi Yatırım Fonu (GSYF), önemli bir adım atarak Borsa İstanbul Girişim Sermayesi Pazarı’nda HTPSB koduyla işleme açıldı. Fon, bu gelişmeyle birlikte yatırımcılara portföyündeki fırsatlara erişim imkânı ve ikincil piyasada likidite avantajı sağlayacak.

Startup Burada GSYF, yatırım stratejisini teknoloji odaklı, ölçeklenebilir ve geniş pazar potansiyeli bulunan erken ve büyüme aşamasındaki girişimlere yönlendiriyor. Aynı zamanda Startup Burada Paya Dayalı Kitle Fonlaması Platformu ile entegre çalışan fon, platformun Yatırım Komitesi’nden geçen girişim şirketlerine de yatırım yapıyor. Kuruluşundan bu yana farklı sektörlerde faaliyet gösteren 17 girişime toplamda 240 milyon TL’den fazla kaynak aktaran fonun portföy büyüklüğü 570 milyon TL’ye ulaştı.

Hedef Portföy Genel Müdür Yardımcısı Ebru Avcı, Borsa İstanbul'un Girişim Sermayesi Pazarı'nın Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarına sunduğu fırsatları vurguladı.

Avcı, “GSYF'ler, yenilikçi fikirleri destekleyerek ekonomik büyümeye katkı sağlıyor ve vergisel avantajlar, yatırım çeşitlendirmesi, profesyonel yönetim ve denetim gibi özelliklerle yatırımcılarına cazip yatırım imkânı sunuyor. Fonların daha geniş kitleye ulaşabilmesi için Girişim Sermayesi Pazarı da bu noktada önem kazanıyor.” açıklamasında bulundu.

Avcı, Fonun yatırım stratejisinde Startup Burada Paya Dayalı Kitle Fonlaması Platformu’nun deneyiminden yararlandıklarını, yenilikçi iş modelleri üreten, büyüme potansiyeli ve rekabet avantajı yüksek şirketlere yatırım yapmayı ve yatırımcılarına yüksek oranda getiri sağlamayı hedeflediklerini belirtti.

Startup Burada GSYF Yatırım Komitesi Üyesi Kerem Özten ise, Startup Burada GSYF’nin borsada işlem görmeye başlayacak olması fonumuzun yatırım felsefesini daha geniş kitlelerle buluşturmak adına kritik bir adım. Ülkemizde her geçen gün gelişmeye devam eden girişimcilik ekosisteminin hikayesine katkıda bulunabilmek bizler için gurur verici.” ifadelerini kullandı.