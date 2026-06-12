Hedef Portföy’den Yeni Nesil Fon Yatırım Deneyimi: HedefOn Yayında

TEFAS’ta işlem gören binlerce yatırım fonuna tek platform üzerinden erişim sağlayan HedefOn, yatırımcıların yalnızca işlem yapmasını değil, fonları karşılaştırmasını, trendleri keşfetmesini ve yatırım kararlarını daha bilinçli şekilde yönetmesini de hedefliyor.

Mobil yatırım deneyimini sadeleştiren uygulama sayesinde kullanıcılar dakikalar içinde tamamen dijital hesap açılışı yapabiliyor; video görüşme ve NFC kimlik doğrulama süreçlerinin ardından fon alım-satım işlemlerine hızlıca başlayabiliyor.

“Yatırımcı Artık Yalnızca Getiri Değil, Dijital Kolaylık da Arıyor”

Hedef Portföy Genel Müdürü Ömer Eryılmaz, yatırımcı davranışlarının son dönemde önemli ölçüde değiştiğine dikkat çekerek şunları söyledi: “Fon yatırımcılığı artık yalnızca al-sat yapılan bir alan olmaktan çıktı. Yatırımcı hızlı işlem yapabilmek, yatırımını kolayca takip edebilmek, alternatifleri karşılaştırabilmek ve tüm süreci tek uygulama üzerinden yönetebilmek istiyor. HedefOn’u bu yeni yatırımcı beklentilerine yanıt verecek şekilde tasarladık. Bugün yatırımcılar yalnızca yatırım ürünü değil, aynı zamanda hızlı, sade ve güven veren bir dijital yatırım deneyimi bekliyor. Biz de HedefOn ile yatırım fonlarını daha erişilebilir, daha anlaşılır ve daha pratik hale getirmeyi hedefledik.”

TEFAS’taki Binlerce Fon Tek Uygulamada

HedefOn’un öne çıkan özellikleri arasında TEFAS’ta işlem gören yatırım fonlarına tek platformdan erişim; fonları kategori, tema ve performansa göre keşfetme; fon getirilerini altın ve döviz gibi alternatif yatırım araçlarıyla karşılaştırabilme; “1000 TL ne olurdu?” simülasyonu ile geçmiş performans analizi; hisse senedi yoğun fonlarda detaylı portföy dağılımı görüntüleme; tamamen dijital müşteri olma süreci; komisyonsuz fon alım-satım deneyimi yer alıyor.

Uygulama ayrıca yatırımcıların valör süresindeki nakitlerini değerlendirebilecek yapıları da destekleyerek yatırım sürecinde atıl nakit yönetimine katkı sağlamayı amaçlıyor.

HedefOn’un Yeni Döneminde Yapay Zeka Destekli Yatırım Deneyimi Öne Çıkacak

Hedef Portföy Genel Müdürü Ömer Eryılmaz, HedefOn’un yalnızca bugünün değil, geleceğin yatırım deneyimine odaklanan bir platform olarak geliştirildiğini belirterek şu değerlendirmede bulundu: “Çok yakın zamanda TEFAS dışı yatırım ürünlerini de platforma dahil etmeyi hedefliyoruz. Bununla birlikte yatırımcının risk profili, yatırım alışkanlıkları ve tercihleri doğrultusunda şekillenecek yapay zeka destekli kişiselleştirilmiş portföy önerileri üzerinde çalışıyoruz. Amacımız yalnızca yatırım yapılabilen bir uygulama sunmak değil, yatırımcıyı anlayan, ona rehberlik eden ve yatırım deneyimini kişiselleştiren bir ekosistem oluşturmak.”

Yeni Nesil Yatırımcı Davranışına Odaklanıyor

Son yıllarda yatırım fonlarına olan ilginin artmasıyla birlikte yatırımcıların beklentilerinin de değiştiğini belirten Hedef Portföy, kullanıcıların artık daha mobil, daha hızlı ve daha veri odaklı yatırım deneyimleri talep ettiğini vurguluyor.

HedefOn yatırımcıların yalnızca fon alıp satabildiği bir platform olmanın ötesinde, yatırım dünyasını keşfedebildiği, farklı temaları inceleyebildiği ve kendi yatırım profiline uygun ürünleri daha kolay analiz edebildiği bir deneyim sunmayı hedefliyor.

HedefOn, App Store ve Google Play üzerinden indirilebiliyor.