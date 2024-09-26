Hedef Yatırım Bankası, ilk finansman bonosu ihracını tamamladı

Hedef Yatırım Bankası, faaliyete geçtiği 2024 yılına ilişkin büyüme hedefleri doğrultusunda ilk finansman bonosu ihracını tamamladı.

Sermaye piyasalarını bankacılık faaliyetlerine entegre etme hedefiyle yola çıkan Hedef Yatırım Bankası 9. ayındaki bu ihracında nominal değeri 100 milyon TL olan finansman bonosuna yaklaşık 2,4 kat talep aldı ve ihraç tamamlandı.

Hedef Holding Grubu bünyesindeki İnfo Yatırım Menkul Değerler aracılığıyla 20-23 Eylül tarihleri arasında yapılan talep toplama sürecinin ardından gerçekleştirilen ihraçta, 183 gün vadeli iskontolu finansman bonolarının yıllık basit faizi yüzde 53 olarak belirlendi.

Bu ilk ihraç, Hedef Yatırım Bankası’nın büyüme stratejisi ve sermaye piyasalarındaki gücünü pekiştiren önemli bir adım olarak öne çıkıyor. Banka, önümüzdeki dönemde de benzer ihraçlarla finansman kaynaklarını çeşitlendirmeyi hedefliyor.