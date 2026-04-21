Hedef Yatırım Bankası’nda üst düzey atama

Hedef Yatırım Bankası'nda Hazine Grup Direktörü olarak görev yapan Uğur Oktay Şehsuvaroğlu, Hazine ve Finansal Kurumlar Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı.

Yeni görevine dair değerlendirmede bulunan Hedef Yatırım Bankası Hazine ve Finansal Kurumlar Genel Müdür Yardımcısı Uğur Oktay Şehsuvaroğlu, şunları aktardı:

“Hazine ve bilanço yönetimi fonksiyonu kapsamında, dinamik piyasa koşullarında bankanın orta ve uzun vadeli büyüme hedefleriyle uyumlu stratejiler geliştirirken, grup şirketleriyle yaratılan sinerjiyi en etkin şekilde değerlendirmeyi; piyasa paydaşlarıyla güçlü ve sürdürülebilir etkileşim kurarak bilanço yönetimi ve fonlama çeşitlendirmesi alanlarında disiplinli duruşumuzu sürdürmeyi; müşteri odaklı aktif-pasif yönetimi yaklaşımıyla yatırım bankacılığı ürün setimizi geliştirmeyi hedefliyoruz. Bu çerçevede, finansal kurumlar fonksiyonumuz kapsamında uluslararası ve yerel muhataplarımızla kurduğumuz stratejik iş birliklerini derinleştirerek muhabir ağımızı güçlendirmeyi, fonlama erişimimizi çeşitlendirmeyi ve bankamızın uluslararası konumlanmasını destekleyecek sürdürülebilir iş hacmi yaratmayı önceliklendiriyoruz.”

Hazine risk yönetimi, para ve sermaye piyasaları, türev ürünler ve yapılandırılmış finansal çözümler alanlarında uzmanlığa sahip, stratejik ve sonuç odaklı bir hazine ve finansal piyasalar yöneticisi olan Uğur Oktay Şehsuvaroğlu, üst yönetim, denetim komiteleri ve yönetim kurulu ile yakın iş birliği içinde çalışarak finansal istikrarı, fonlama optimizasyonunu ve risk ayarlı karlılığı destekleyen yüksek performanslı hazine ekiplerinin kurulması ve yönetiminde etkin bir kariyere sahip.

Günümüze kadar düzenleyici otoriteler ile bağımsız dış denetim ve değerleme kuruluşlarıyla tam uyum gözeten Uğur Oktay Şehsuvaroğlu, kurum karlılığını risk ve uyum parametreleri çerçevesinde etkin şekilde yönetim sergiledi.

Uğur Oktay Şehsuvaroğlu kimdir?

Kariyerine 1992 yılında Koç Bank’ta Sabit Getirili İşlemler departmanında Müdür Yardımcısı olarak başlayan Uğur Oktay Şehsuvaroğlu, burada 5 yıl kaldıktan sonra 1998 – 2002 yılları arasında Deutsche Bank’ta Sabit Getirili Menkul Kıymet ve Para Piyasası İşlemleri Başkan Yardımcısı, ardından 2011 yılına kadar Gelişmekte Olan Piyasalar Türkiye Ekibi’nde Direktörlük görevini yürüttü.

Şehsuvaroğlu, 2013 – 2014 yılları arasında Ziraat Yatırım’da Finansal Koordinasyon Genel Müdür Yardımcılığı görevini icra etti, 2014 – 2017 yılları arasında Finansal Eğitim Türkiye’nin Kurucu Ortağı olarak görev yaptı. Uğur Oktay Şehsuvaroğlu, 2017 – 2019 yılları arasında Rönesans Holding’de Hazine Müdürü, 2022 – 2025 yılları arasında da Golden Global Yatırım Bankası’ndan Hazine Direktörü olarak çalıştı.

Eylül 2025’ten bu yana Hedef Yatırım Bankası’nda Hazine Grup Direktörü olarak görev yapan Şehsuvaroğlu, 17 Nisan 2026 tarihi itibarıyla Hedef Yatırım Bankası Hazine ve Finansal Kurumlar Genel Müdür Yardımcısı oldu.

Uğur Oktay Şehsuvaroğlu’nun FSA UK – Finansal Düzenlemeler, SPK – Düzey 3 Lisanslama ve SPK – Türev İşlemler & Kurumsal Yönetim Lisansı bulunuyor.