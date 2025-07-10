Hedef Yatırım Bankası’ndan, 150 milyon TL tutarında finansman bonosu ihracı

150 milyon TL nominal talep ile sonuçlanan ihraçta 6 aylık basit faiz oranı yüzde 47,00 olarak belirlendi. Nitelikli yatırımcıların katılımıyla yurt içinde tamamlanan işlem, bankanın kendi kanalları üzerinden gerçekleştirdiği ikinci, kuruluşundan bu yana gerçekleştirdiği üçüncü ihraç olma özelliğini taşıyor.

İhraca ilişkin değerlendirmede bulunan Hedef Yatırım Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Namık Kemal Gökalp, “Yatırımcılarımızın gösterdiği ilgi sayesinde, planladığımız tutarın üzerine çıkarak 150 milyon TL’lik başarılı bir ihraç gerçekleştirdik. Kuruluşumuzdan bu yana gerçekleştirdiğimiz tüm ihraçlarda artan ihraç tutarlarına rağmen azalan faiz oranlarıyla borçlanmayı başardık. Bu sonuç, Bankamızın sağlam büyüme stratejisine, güçlü finansal yapısına ve sermaye piyasalarındaki güvenilirliğine işaret ediyor. Bu güvenin karşılığı olarak önümüzdeki dönemde de finansal piyasaları desteklemeye devam edeceğiz.” dedi.

JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. tarafından verilen yatırım yapılabilir seviyedeki derecelendirme notunu yıl içerisinde “yüksek kredi” kalitesine yükselterek A- uzun vadeli ve J1 kısa vadeli kredi notlarıyla revize eden Hedef Yatırım Bankası, 2025 yılı Haziran ayında sermayesini 500 milyon TL’den 1 milyar TL’ye çıkarmıştı. Banka, borçlanma maliyetlerini düşürmeye ve kaynak çeşitliliğini artırmaya yönelik çalışmalarına önümüzdeki dönemde de devam etmeyi planlıyor.