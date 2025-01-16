Hedef Yatırım Bankası’ndan aracı kurumsuz finansman bonosu ihracı

Hedef Yatırım Bankası 2024 yılında başlayan bankacılık faaliyetlerine hız kesmeden devam ederken finansman maliyetlerini düşürmeyi ve finansman kaynaklarını çeşitlendirmeyi sürdürüyor.

İlk finansman bonosu ihracını Eylül ayında gerçekleştiren Hedef Yatırım Bankası, yatırımcılarıyla bu defa aracı kurum kullanmadan buluştu.

Doğrudan kendi kanallarıyla gerçekleşen ve 100 milyon TL nominal tutarda planlanan bono ihracı, gelen yoğun talep üzerine 120 milyon TL’ye yükseltildi. Talep toplama süresinin sonu beklenmeden tamamlanan ihraçta, 183 gün vadeli iskontolu finansman bonolarının yıllık basit faizi yüzde 47,5 olarak belirlendi.

İhraçta aracı kurum kullanılmaması, aracılık komisyonu maliyetinden avantaj sağlaması nedeniyle bankanın toplam borçlanma maliyeti üzerinde sürdürülebilir bir pozitif katkı oluşturdu. İhraç, aynı zamanda bankanın kendi yatırımcı kitlesini oluşturması ve diğer finansal kurumlar ve müşterilerle ilişkilerinde rafa yeni bir ürün koyabiliyor olması açısından da önem arz ediyor.