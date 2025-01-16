  1. Ekonomim
  2. Şirket Haberleri
  3. Hedef Yatırım Bankası’ndan aracı kurumsuz finansman bonosu ihracı
Takip Et

Hedef Yatırım Bankası’ndan aracı kurumsuz finansman bonosu ihracı

Hedef Yatırım Bankası, yüksek talep gören finansman bonosu ihracını, aracı kurum kullanmadan gerçekleştirdi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Hedef Yatırım Bankası’ndan aracı kurumsuz finansman bonosu ihracı
Takip Et

Hedef Yatırım Bankası 2024 yılında başlayan bankacılık faaliyetlerine hız kesmeden devam ederken finansman maliyetlerini düşürmeyi ve finansman kaynaklarını çeşitlendirmeyi sürdürüyor. 

İlk finansman bonosu ihracını Eylül ayında gerçekleştiren Hedef Yatırım Bankası, yatırımcılarıyla bu defa aracı kurum kullanmadan buluştu.

Doğrudan kendi kanallarıyla gerçekleşen ve 100 milyon TL nominal tutarda planlanan bono ihracı, gelen yoğun talep üzerine 120 milyon TL’ye yükseltildi. Talep toplama süresinin sonu beklenmeden tamamlanan ihraçta, 183 gün vadeli iskontolu finansman bonolarının yıllık basit faizi yüzde 47,5 olarak belirlendi.

İhraçta aracı kurum kullanılmaması, aracılık komisyonu maliyetinden avantaj sağlaması nedeniyle bankanın toplam borçlanma maliyeti üzerinde sürdürülebilir bir pozitif katkı oluşturdu. İhraç, aynı zamanda bankanın kendi yatırımcı kitlesini oluşturması ve diğer finansal kurumlar ve müşterilerle ilişkilerinde rafa yeni bir ürün koyabiliyor olması açısından da önem arz ediyor.

KGM'nin Şişli'deki taşınmazı satışa çıkarıldıKGM'nin Şişli'deki taşınmazı satışa çıkarıldıEkonomi
Saç kestirmek lüks oldu! Müşteriler fiyatlardan, berberler maliyetten şikayetçi...Saç kestirmek lüks oldu! Müşteriler fiyatlardan, berberler maliyetten şikayetçi...Ekonomi
Bir şarap grubuna zam geldi: Sigarada fiyat artışı kapıda...Bir şarap grubuna zam geldi: Sigarada fiyat artışı kapıda...Ekonomi
Motorine zam geldi, tablo değişti: İşte 16 Ocak 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıMotorine zam geldi, tablo değişti: İşte 16 Ocak 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi

 

Şirket Haberleri
Yıldız Holding, sanat koleksiyonundaki nadide eserleri toplumla buluşturmaya devam ediyor
Yıldız Holding, sanat koleksiyonundaki nadide eserleri toplumla buluşturmaya devam ediyor
Boyner Grup ve UNDP Türkiye’nin ortaklığıyla She Lab’de genç kadınlar için eğitimler başladı
Boyner Grup ve UNDP Türkiye’nin ortaklığıyla She Lab’de genç kadınlar için eğitimler başladı
VakıfBank, BİLSEM atölyeleriyle Türkiye’nin yarınlarına değer katıyor
VakıfBank, BİLSEM atölyeleriyle Türkiye’nin yarınlarına değer katıyor
Türk toplumu temizliği gurur meselesi olarak görüyor!
Türk toplumu temizliği gurur meselesi olarak görüyor!
THY duyurdu: Şam seferleri başlıyor
THY duyurdu: Şam seferleri başlıyor
Citigroup dördüncü çeyrekte kara geçti
Citigroup dördüncü çeyrekte kara geçti